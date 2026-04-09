黒島結菜、俳優業＆子育てに奮闘「毎日へとへとです（笑）」 子どもを撮影現場に連れていける環境に感謝
俳優の黒島結菜（29）が9日、都内で行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（16日スタート／毎週木曜 後9：00）の制作発表記者会見に出席。俳優業とともに子育てに奮闘する現状を明かした。
【動画】黒島結菜、俳優業＆子育てに奮闘“毎日ヘトヘト”遠藤憲一が黒島を労う
イベントでは、共演する遠藤憲一から「黒島さんは俳優業、子育て、ペットの世話を全てやりきっている。どうすればそんなにすべてのことがやりきれるのか」と質問が寄せられた。
黒島は撮影現場に子どもを連れていくことがあることも明かし、「一人でやってるわけじゃなく、本当に周りの方の力を借りていて。家族の手やマネージャーさんの手を借りないとできないです。現場にも（子どもが）お邪魔させてもらって、本当に感謝、感謝です！」と伝えた。
遠藤が「ご苦労様です！」と声をかけると、黒島は「毎日へとへとです！（笑）」と笑顔を浮かべながらも素直な思いを明かしていた。
黒島と俳優の宮沢氷魚は2024年1月、パートナー関係にあることと、黒島が妊娠していることを公表。同年7月には第一子出産を発表した。
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係(文書解読係／通称：倉庫番)に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
イベントには黒島、遠藤のほか、鈴木京香、宮世琉弥、沢村一樹、麻見和史氏、大森美香氏も出席した。
【動画】黒島結菜、俳優業＆子育てに奮闘“毎日ヘトヘト”遠藤憲一が黒島を労う
イベントでは、共演する遠藤憲一から「黒島さんは俳優業、子育て、ペットの世話を全てやりきっている。どうすればそんなにすべてのことがやりきれるのか」と質問が寄せられた。
遠藤が「ご苦労様です！」と声をかけると、黒島は「毎日へとへとです！（笑）」と笑顔を浮かべながらも素直な思いを明かしていた。
黒島と俳優の宮沢氷魚は2024年1月、パートナー関係にあることと、黒島が妊娠していることを公表。同年7月には第一子出産を発表した。
本作は、警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係(文書解読係／通称：倉庫番)に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査する新感覚の爽快ミステリー。
イベントには黒島、遠藤のほか、鈴木京香、宮世琉弥、沢村一樹、麻見和史氏、大森美香氏も出席した。