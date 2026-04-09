男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の佐藤良成（47）と佐野遊穂（49）が、9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子育てについて語った。

大学時代に出会い、1998年に結成した「ハンバート ハンバート」。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」では初出場を果たした。

私生活では、まもなく18歳の長男、今月から高校生になった15歳次男、同じく中学生になった12歳三男の3兄弟を育てている。司会の黒柳徹子が「大変でしょ？」と思いやると、音楽活動との両立について、妻・遊穂は「学校の行事はなるべく行きたいので、4月に年間の行事予定が配られたら、それを避けるようにコンサートを組んでもらったり」と話した。

子供たちが小さい頃は「親以外にも、友だちも手伝ってくれる方がいて、周りに恵まれました」と感謝した。長男については「夕飯をほぼ毎日作ってくれていて」と告白。前夜の打ち合わせで、食事が必要な人数や食材を話し合い、買い出しも担当するそうで、「その時間も全部入ってるので、バイト代をあげてます」と、月額2万円を支払っていることを明かした。

兄弟の個性について、良成が「上の2人は（自分に）似てると思います。不器用だったりとか」と話すと、遊穂は「ひとつのことにガーッと集中するタイプで、それは良成に似てます」とニッコリ。作曲中は周囲が見えなくなるという良成は「それは心配になります」と打ち明けたが、「下の子は全然似てなくて、社交的だしずる賢いし」と笑った。

黒柳から「“音楽をやりたい”って言ったらどうします？」と聞かれ、良成は「“ダメ”って言う資格はないので、私がこんなにやってる以上は」と苦笑い。遊穂も笑いながら「“どうなっても知らないぞ”って」と言い添えると、「オススメはしないですね」とキッパリ。黒柳は「大変ですもんね」と同情しつつ、子育てを「あー大変！ご苦労様でした」とねぎらっていた。