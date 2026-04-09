C大阪は9日、DF林禮蒼（らいあ、21＝国士舘大）の来季加入を発表した。

同選手はクラブを通じて「幼い頃から想い描いてきたプロサッカー選手としてのスタートを、この歴史あるクラブで迎えられることを心から誇りに思います。『一歩でも多く、一歩でも速く』という姿勢をこれからも貫き、結果で恩返しができるよう、自分の持ち味である推進力、運動量でチームに貢献し、勝利にこだわり続け、どんな時でも泥臭くひたむきに戦い続けます。一日でも早くピッチで存在価値を示し、応援してくださる皆さまの心を動かせる選手になれるよう努力していきます。セレッソ大阪のファン・サポーターの皆さま、応援よろしくお願いいたします」とコメントした。

1メートル82、75キロの体格を生かした対人能力と強靱なフィジカルが武器の大型右サイドバック（SB）で、「ライア砲」の異名を持つ強烈なミドルシュートも兼備する。京都U―15―京都橘を経て、国士大に進学。大学時代に頭角を現し、G大阪入りしたDF池谷銀姿郎（21）、柏内定のDF常藤奏（21）とともに“大学SBビッグ3”と注目されてきた。林もJ複数クラブが獲得に乗り出す中、早くから熱烈オファーを出していたC大阪が射止めた。

C大阪の右SBはマレーシア代表DFディオン・クールズやDF奥田勇斗ら実力者がそろう。激しい競争を勝ち抜き、日本屈指のSBを目指していく。