4月8日、女優の土屋太鳳と8人組アイドルグループ「timelesz」の佐藤勝利がダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の第1話が放送された。初回から手に汗握る展開が続いたが、土屋の “激変” したビジュアルが注目を集めている。

同作は、トラックで爆走する捜査本部を題材にした新しい刑事ドラマだ。

「警視庁が試験的に運用を始めた『移動捜査課』に呼ばれた個性豊かな刑事が、さまざまな事件を解決していく物語です。佐藤さんは1カ月前にミスをして異動になった新人刑事役、土屋さんは所轄署の刑事課強行班係にいたものの、問題を起こして新設部署に拾われたノンキャリアの刑事役を演じます」（スポーツ紙記者）

第1話では、「移動捜査課」が港区や文京区、千葉県市川市で立て続けに発生した緊縛強盗事件に挑む様子が描かれた。新感覚の刑事ドラマは早くも注目を集めているが、放送後のXでは、

《土屋太鳳ってこんなに頬がこけてたっけ？》

《なんか痩せたからなのか、土屋太鳳だってわからなかったわ》

《土屋太鳳ちゃん、めっちゃ痩せた？》

など、土屋の “頬コケ” 姿に驚く声が聞かれていた。

土屋は2023年に「GENERATIONS」の片寄涼太と結婚し、子どもが生まれたあとも、女優として仕事は途切れない。ただ、少し前からビジュアルの変化が話題にあがっていた。

「2024年の日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）に出演したときから、SNSで顔まわりがシャープになったことを指摘する声があがっていました。今回もやはり、頬がこけてやせた印象を受ける人がいたようです。もともと丸顔の印象が強かった土屋さんだけに、ちょっとした変化が際立って見えるのかもしれませんね」（芸能記者）

“ほっそり姿” に加えて、今作では土屋が演じるキャラクターも注目されたようだ。

「土屋さんは、ふだんはクールな性格ながら、事件が起きると熱くなる刑事役という設定です。初回では、新人の佐藤さんに対し、ニコリともせず低い声で『黙っとけ』『面倒くせぇ』と威圧するような言動を見せる場面があり、SNSでは《こんな声出せるんだ》と驚く声があがっていました。

土屋さんは2015年のNHK連続テレビ小説『まれ』で演じたまじめで堅実な性格のヒロインをはじめ、明るく一生懸命なキャラクターを演じることが多かったです。

また、バラエティ番組ではほかの出演者に礼儀正しく振る舞う様子から、“いい子” イメージが浸透していました。今回は “威圧ボイス” を発する対照的な役柄のため、女優としてこれまでのイメージから脱却する好機になるかもしれません」（同前）

異色の刑事ドラマで、さらに可能性を広げていきそうだ。