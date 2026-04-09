『それいけ！アンパンマン』いたずら遊びが楽しめるカプセルトイ最新作、ガシャポンに登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「それいけ！アンパンマン いたずらいっぱいアンパンマン10」を2026年4月 第2週より発売する。全5種で価格は300円。
2026年4月 第2週発売「それいけ！アンパンマン いたずらいっぱいアンパンマン10」(全5種・300円)
「それいけ！アンパンマン いたずらいっぱいアンパンマン10」は、いたずら遊びが楽しめるキーチェーンマスコット「いたずらいっぱいアンパンマン」シリーズの第10弾。手先の知育にぴったりのラインナップが揃う。
○ラインナップ
アンパンマン ゲーム
ばいきんまん ティッシュボックス
コキンちゃん スマートフォン
ロールパンナ はみがきチューブ
カレーパンマン ボトルソープ
アンパンマン ゲーム
ばいきんまん ティッシュボックス
コキンちゃん スマートフォン
ロールパンナ はみがきチューブ
カレーパンマン ボトルソープ
2026年4月 第2週発売「それいけ！アンパンマン いたずらいっぱいアンパンマン10」(全5種・300円)
「それいけ！アンパンマン いたずらいっぱいアンパンマン10」は、いたずら遊びが楽しめるキーチェーンマスコット「いたずらいっぱいアンパンマン」シリーズの第10弾。手先の知育にぴったりのラインナップが揃う。
○ラインナップ
アンパンマン ゲーム
ばいきんまん ティッシュボックス
コキンちゃん スマートフォン
ロールパンナ はみがきチューブ
カレーパンマン ボトルソープ
アンパンマン ゲーム
ばいきんまん ティッシュボックス
コキンちゃん スマートフォン
ロールパンナ はみがきチューブ
カレーパンマン ボトルソープ