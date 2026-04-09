ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第116弾」が4月9日より販売開始。「山崎18年」が再登場
シングルモルトウイスキー山崎18年
アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第116弾」の販売を4月9日に開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービス。全てのウイスキーは、品質管理を徹底した同社倉庫で適切に在庫管理されており、最良の状態でユーザーのもとに届けられる。
第116弾では、超大吉にジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が登場するほか、「山崎12年」、「白州12年」といった入手困難な銘柄が封入されている。全466口でなくなり次第終了する。
大大吉に「山崎12年」、大吉に「白州12年」が登場【第116弾 ラインナップ】
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州12年
・［中吉×4］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×3］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［幸吉×10］サントリーウイスキー 知多
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×225］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
「豪華ウイスキーみくじ第116弾」概要
発売日：4月9日
価格：3,980円（＋送料990円）
販売口数：466口（数量限定のため、完売次第終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店