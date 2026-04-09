スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026で来日

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終え、10〜12日は東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。海外から来日した五輪メダリストは、オフアイスで出会った日本の技術に驚きを隠せなかった。

「スターズ・オン・アイス」には、三浦璃来・木原龍一の“りくりゅう”や坂本花織ら日本人スケーターだけでなく、海外からも豪華メンバーが参加している。

ミラノ・コルティナ五輪のアイスダンスで銀メダルを獲得したマディソン・チョックは、大阪公演でファンを魅了。自身のTikTokでは、リンク外で目を見張った日本の技術を紹介している。

「日本のヨーグルトのフタには、いつも驚かされてばかりよ」として公開した動画に映っているのは、森永乳業の「森永アロエヨーグルト」。スプーンですくったヨーグルトをフタの裏側にかけても、ヨーグルトはフタに付着せず流れるように滑っていた。

森永乳業は公式サイトで、ヨーグルトがつかないフタについて、蓮の葉が水をはじく構造を取り入れたものなどとしている。



（THE ANSWER編集部）