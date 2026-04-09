有力馬が「なんでこんなに…」 G1桜花賞の枠順に騒然「バカ安くなりそう」「これは荒れる？」
12日に阪神芝1600メートルで決戦
中央競馬のG1・桜花賞（12日、阪神芝1600メートル）の出走馬と枠順が9日、JRAから発表された。上位人気が予想される有力馬3頭が7枠に入り、ファンから様々な声が上がった。
3歳牝馬のクラシック第1弾は、オレンジ帽に注目が集まる。
昨年12月の阪神ジュベナイルフィリーズを制したスターアニス（高野）が7枠15番、前走G3・クイーンCを制し、ルメールが騎乗するドリームコア（萩原）が隣の7枠14番、デビューから無傷3連勝のリリージョワ（武幸）が7枠13番に入った。
上位人気が有力視される3頭が7枠に。X上の競馬ファンから様々なコメントが寄せられた。
「リリージョワ、ドリームコア、スターアニス…7枠が凄い事になりましたね」
「桜花賞の7枠の並びよwww」
「有力馬が7枠に固まっとる」
「1.2番人気そろって7枠か…これは荒れるな？」
「これは面白いけど悩ましい…」
「桜花賞なんでこんな7枠に偏るねん！！」
「7枠の枠連バカ安くなりそう」
桜花賞は12日午後3時40分に発走となる。
（THE ANSWER編集部）