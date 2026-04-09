12日に阪神芝1600メートルで決戦

中央競馬のG1・桜花賞（12日、阪神芝1600メートル）の出走馬と枠順が9日、JRAから発表された。上位人気が予想される有力馬3頭が7枠に入り、ファンから様々な声が上がった。

3歳牝馬のクラシック第1弾は、オレンジ帽に注目が集まる。

昨年12月の阪神ジュベナイルフィリーズを制したスターアニス（高野）が7枠15番、前走G3・クイーンCを制し、ルメールが騎乗するドリームコア（萩原）が隣の7枠14番、デビューから無傷3連勝のリリージョワ（武幸）が7枠13番に入った。

上位人気が有力視される3頭が7枠に。X上の競馬ファンから様々なコメントが寄せられた。

「リリージョワ、ドリームコア、スターアニス…7枠が凄い事になりましたね」

「桜花賞の7枠の並びよwww」

「有力馬が7枠に固まっとる」

「1.2番人気そろって7枠か…これは荒れるな？」

「これは面白いけど悩ましい…」

「桜花賞なんでこんな7枠に偏るねん！！」

「7枠の枠連バカ安くなりそう」

桜花賞は12日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）