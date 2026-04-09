「節約したいけど、靴も買い替えたい、、」→【ワークマンの1,900円スニーカー】が優秀！

春を迎えて、身のまわりのアイテムを新調したいタイミング。「何かと出費が続くけれど、靴も買い替えたい……」そんな大人女性におすすめしたいのが、【ワークマン】から登場したプチプラスニーカー。お花見などのアクティブシーンから通勤までさまざまな場面で使いやすく、お値段以上に活躍しそう。1,900円というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

チャンキーソールで今っぽく！

【ワークマン】「レディースチャンキーソールメッシュスニーカー」\1,900（税込）

今っぽいスニーカーが欲しい人はチャンキーソールのスニーカーがおすすめ。メッシュ素材のアッパーの軽やかさとボリューミーなシルエットのバランスが絶妙な一足です。軽量のソールが使用されているため、見た目以上に楽に履けそう。スウェットパンツと合わせてスポーティーに仕上げたり、フェミニンなワンピースに外しが欲しいときにも活躍する予感。

雨の日でも履きやすい防水スニーカー

【ワークマン】「マンダム防水スニーカー」\1,900（税込）

防水機能付きのスニーカーは、コスパ重視の大人女性にうってつけ。装飾を最小限に抑えたクラシックなデザインで、きれいめコーデにもマッチしそう。靴底が滑りにくい仕様になっているのも嬉しいポイントです。カラーはホワイトとブラックの2色展開。梅雨の季節に向けてぜひ早めのチェックを。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。