国生さゆり、「怒りながら歌った」バレンタイン・キッス制作秘話→森口博子「だからなんだ！」納得
タレントの国生さゆり（59）が8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』に出演。自身の代表曲「バレンタイン・キッス」にまつわる秘話を明かした。
【写真】58歳に見えない！おでこ全開の国生さゆり 大量の最新ショット
一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業、ソロデビューしたと言う国生。フジテレビ『夕やけニャンニャン』の担当ディレクターが「CBS・ソニーさん、国生さゆりをデビューさせないんだったらポニーキャニオンに移籍させるけど、どうなの？」と掛け合った結果、「慌てて出したのがバレンタイン・キッスです」と明かし、MCのかまいたちらを驚かせた。
濱家隆一は「今までバレンタインの歌が塗り替えられてないって、とんでもないですよね」と同曲の偉大さに感嘆。国生は「秋元康さんのミラクルです」と言い、カップリング曲「恋はRing Ring Ring」が当初はデビュー曲になる予定だったそうだが「ある日突然、歌と歌詞を渡されて、秋元さんが『ちょっとこれ、国生、歌ってくれる？』って言われて、私、『やだ』って言ったの。『もうレコーディング終わってるじゃないですか！』って」と当時を回想した。
「当時、本当に忙しかったから、時間がなくて嫌だって言ったんですけど、『いやいやこれ』って言われて、怒りながら歌った」と打ち明けた。すると出演していた歌手の森口博子（57）が「だからなんだ！」と反応。曲中の「バレンタインデー」の歌い方への違和感を指摘した。
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一世を風靡したアイドルグループ・おニャン子クラブを約1年で卒業、ソロデビューしたと言う国生。フジテレビ『夕やけニャンニャン』の担当ディレクターが「CBS・ソニーさん、国生さゆりをデビューさせないんだったらポニーキャニオンに移籍させるけど、どうなの？」と掛け合った結果、「慌てて出したのがバレンタイン・キッスです」と明かし、MCのかまいたちらを驚かせた。
「当時、本当に忙しかったから、時間がなくて嫌だって言ったんですけど、『いやいやこれ』って言われて、怒りながら歌った」と打ち明けた。すると出演していた歌手の森口博子（57）が「だからなんだ！」と反応。曲中の「バレンタインデー」の歌い方への違和感を指摘した。