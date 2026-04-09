女優の広末涼子が、7日に自身のインスタグラムを更新した。 2025年3月30日以来、約1年ぶりの投稿が話題になっている。

広末といえば、2023年6月の不倫報道をきっかけに、当時の所属事務所フラームから無期限謹慎処分を受け、同年7月にはキャンドル・ジュン氏との離婚が成立。2024年2月には、26年間所属した同事務所を“円満退社”したと発表し、個人事務所を立ち上げて独立を果たした。

しかし、再出発の途上にあった2025年4月に、静岡県掛川市の新東名で時速185キロで車を運転し、大型トレーラーへの追突事故と看護師への傷害事件が発生（傷害事件は不起訴）。勾留解除後に入院し、同年5月には「双極性感情障害」と「甲状腺機能亢進症」を公表し、芸能活動の休止と療養に専念を発表した。

療養から1年ぶりのSNSの投稿に「再始動」と一部メディアが報じ、SNSではファンも歓喜しているが、かつてのようにスムーズに現場へ戻れるかは別問題だ。

ある芸能関係者はこう語る。

「もともと人気のある女優さんですから、オファーはあると思います。ただ、持病がある以上、現場としてはどうしても使いづらさが出てくるでしょうね。たとえば突然スケジュールに穴が開く可能性もあるし、また大きなトラブルを起こしてしまうかもしれない。だからこそ、起用する側としては慎重にならざるを得ない。広末さんサイドは、体制を整えたうえで向き合っていくことが求められると思います」

要するに、広末の復帰は「出たい」「出したい」だけでは成立しない。復帰にあたって現場が直面するのは、人気の有無ではなく、〝扱えるかどうか〟という、もっと生々しい問題があるようだ。また、広末の前にある壁は、体調面だけではない。

個人事務所で強力なバックアップを受けにくい状況

広告代理店関係者は、“復帰の険路”についてこう指摘する。

「広末涼子さんは現在、独立して個人事務所で活動しているため、かつてのような強力なバックアップを受けにくく、活動再開に向けた環境として強いとは言いがたい。短期間での不祥事が重なったことで、世間的にもスポンサー側にもマイナスのイメージが強く、起用には慎重にならざるを得ないでしょう」

さらに厄介なのは、平成を代表する大物女優という知名度ゆえに、注目を集める“ネットのおもちゃ”として扱われやすくなっていることだ。

ある週刊誌デスクもこう話す。

「平成の大物女優によるスキャンダルという話題性から、ネット上では若い世代を中心に、“いじっていい存在”として消費されている側面もあり、本人の実像とは別のところでキャラクター化が進んでいるようにも見えます。これが大手事務所所属だと“おつきあい”の事情からスポーツ新聞や週刊誌も批判に対してブレーキをかけたり、復帰を後押しする提灯記事をつくりますが、個人事務所だとそれも難しいでしょう」

そんな広末は仕事に対して「こだわりが強い」ことで有名だ。

「仕事を選り好みすることで有名な広末さんは、3人の子どもの親権を持つシングルマザー。長男は海外留学をしている。『子どもたちにはできるだけのびのびとした環境を与えたい』とした子育てのスタイルではありますが、母としてのプライドが高いようです。お金もまだかかる時期で本当は一日も早く仕事がしたいはずなのですが…」(同前)

広末涼子の再始動は、本人の回復だけで完結する話ではない。受け入れる側の覚悟、管理体制、そして世間の視線と大人の事情――すべてをのみ込んでなお成立するのか。“完全復帰”への道は、まだ遠い。

文/内外タイムス取材班