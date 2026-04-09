隣に住むおばあちゃんが大好きな柴犬さん。散歩中に出会うと可愛すぎる行動を取るようで…！？おばあちゃんLOVEなわんこの微笑ましい姿は反響を集め、投稿には「こんな隣犬ちゃんいていいなぁ」「声のトーンが落ち着くのかな？(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：隣に住むおばあちゃんのことが大好きな犬→散歩中に出会った結果…大好きが溢れた『尊すぎる光景』】

お隣のおばあちゃんが大好きな柴犬さん

TikTokアカウント「The Shiba Osaka」に投稿されたのは、柴犬さんとおばあちゃんのホッコリあたたかなワンシーン。お隣に住むおばあちゃんが大好きな柴犬さんは、姿を見るとテンションが上がってゴロ～ンと豪快にお腹を見せるのだとか。

この日もわしゃわしゃとお腹を撫でてもらいご満悦の柴犬さん。撫でる手が止まると『もっとー！』と催促が止まりません…！

「行かないで！」引き留め方が可愛い♪

おばあちゃんの「また遊ぼうね」の言葉に、柴犬さんはあわてて足の間に頭を突っ込んだそう。お別れを理解し、引き留めようとする行動には可愛さとともに驚きを隠せません。全体重を預け、イヤイヤするような仕草はまるで人間のこどものよう。

柴犬さんの熱烈なアピールにおばあちゃんも根負けです。ヨシヨシと撫で始めると、すぐさまゴロン…！またまた豪快なヘソ天をお披露目したといいます。

「ツンデレ」代表犬種なのに…♡

おばあちゃんに撫でられているときのドヤ顔は、飼い主さんも苦笑いだったことでしょう。柴犬といえば『ツンデレ』『柴距離』といったワードがたびたび話題に上がる犬種。いくらお隣さんとはいえ、飼い主以外の人に何度もヘソ天をするのは珍しいのかもしれません。

飼い主さんも「実際どうなの？(笑)」と問いかけるコメントを綴ってしまうほど、フレンドリーな柴犬さん。

おばあちゃんの優しさや愛情がちゃんと伝わっているからこそ、ここまで無防備になれるのかもしれませんね。おばあちゃん愛が溢れた柴犬さんのお姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けることとなりました。

この投稿には「こんな隣犬ちゃんいていいなぁ」「おばあちゃんの声のトーンが落ち着くんじゃないかな？笑」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「The Shiba Osaka」には、柴犬さんとご家族の微笑ましい日々が紹介されています。柴犬さんには珍しい(！？)フレンドリーな姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「The Shiba Osaka」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております