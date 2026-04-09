ルイス・スアレスが代表復帰の可能性に言及「代表に必要とされれば、決してノーとは言えない」
インテル・マイアミに所属する元ウルグアイ代表FWルイス・スアレスが、2026年北中米ワールドカップに向けて代表復帰に前向きな姿勢を示した。
2005年に母国ウルグアイのナシオナルでキャリアをスタートさせたスアレス。アヤックスやリヴァプール、バルセロナなど数々のクラブに渡って活躍し、通算500ゴール以上を記録。数々のタイトルを手に入れた。ウルグアイ代表としても143試合69ゴールを記録し、2011年のコパ・アメリカで優勝。4度のワールドカップ出場を果たし、2024年9月に代表引退を発表した。
そんなウルグアイ代表について聞かれると「もちろん、代表チームへの招集は常に誰もが望むものだ」とコメント。「ふと考え始めると、頭の中であれこれ考えが巡り始める。ワールドカップも目前だし、もし必要とされたらどうする？ そう、僕は自分の国に決して『ノー』とは言わない。代表を引退したのは他の選手に道を譲るため、そしてもうチームに貢献できないと感じたからだ。でも、もしチームが自分を必要としてくれるなら決して断らない。現役である限りはね」と今夏に行われるワールドカップに向けた復帰の可能性を否定しなかった。
現在39歳のスアレスは2024年にインテル・マイアミに加入して以降、公式戦で43ゴール29アシストをマーク。昨季は50試合で17ゴール17アシストを記録するなど、その得点嗅覚はいまだに健在だ。果たして今回のワールドカップでも再びこのストライカーの姿を見ることはできるのだろうか。