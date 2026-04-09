俳優の山粼賢人が、２０２８年のＮＨＫ大河ドラマ「ジョン万」に主演することが９日、発表された。江戸時代の末期に実在した人物で、日本人で初めて米国に渡ったといわれているジョン万次郎こと中濱万次郎を演じる。

脚本を務める藤本有紀氏は、１２年のＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」や２１年度後期の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」を担当。この日、東京・渋谷の同局で行われた会見では、万次郎が生まれ育った高知に触れ「高知県の皆さんは誰よりも見てくださる目が温かく、そして厳しいと思う。ご納得いただける『ジョン万』像を作り上げたいし、山粼さんに完璧なジョン万次郎を演じていただきたい」とエール。隣で聞いていた山粼は「頑張ります」と応じた。

藤本氏はジョン万次郎について「まず『ロマン』という言葉が思い浮かぶ。心躍るような夢や冒険にあふれている一方で、挫折や悩み、苦しみも大きかったと思う。人生そのものに稀有な物語性を持っていて、それを自分の手で物語にしてみたい」と制作に至った背景を説明。その上で「若い方にジョン万次郎さんの人生を知ってもらいたい。どんな困難な状況にあっても自分で進む道を選び取ることがどれほど大事かを、ジョン万次郎を知れば知るほど感じる」と語った。