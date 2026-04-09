元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が９日、ゲスト出演する熱海五郎一座の舞台「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（５月３１日〜６月２４日、東京・新橋演舞場）の製作発表会見に出席した。

三宅裕司が座長を務める熱海五郎一座の新橋演舞場シリーズ第１２弾。沢口靖子と共にゲスト出演する野呂は、司会者から「２０２５年のブレイク女優」「各メディアで引っ張りだこ」と紹介され、「ブレイク女優１位というのは、いつまで続くか分からないですけど」と謙遜しつつ、「ずっと熱海五郎一座に憧れがあって、出たいと思っていました」と告白した。

ＡＫＢ４８の後輩で同じ芸能事務所に所属する横山由依が以前、同一座の舞台の出演しており、「後輩で友達ですし、『私も出たい』と言ってくれるように頼んだら、ゆいはん（横山）が言ってくれて、憧れの舞台に出ることになりました」と明かした。

隣に座っている沢口も意識して「ＡＫＢ４８に入って２０年。熱海五郎一座に出るために頑張ってきました。以前出演した『科捜研の女』をステップにさせていただいて、熱海五郎一座にたどりついたので、頑張りたい」と冗談交じりに意欲を見せた。