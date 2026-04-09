スマホを手放せないのではなく手放せない環境にいる

通知が鳴るたびに意識が引き戻される。休みの日であっても、つながり続ける状態から抜け出せない。株式会社HADOが運営する、消費者参加型メディア「Monita（モニタ）」が実施した調査では、SNSや人間関係による疲労度は5段階中平均3.7となり、66.7％が4以上と回答した。数字が示すのは、単なる忙しさではなく、心理的な消耗の蓄積だ。

特徴的なのは、その対処法である。スマホを使わないよう意識するのではなく、触れない状況を作るという発想が支持されている。タイムロッキングコンテナのように物理的に端末を隔離する方法や、接着剤を使うプラモデルや手芸のように手を塞ぐ手段が挙げられた。意志に頼らず、行動そのものを制限する設計が選ばれている。

さらに、集中を強制する対象も重要になる。絵柄のない1000ピースのジグソーパズルやルービックキューブなど、思考を占有する難易度の高い作業が好まれている。別の負荷を脳に与えることで、SNSに向かう余地を消していく。複数のことを同時にこなす状態から、ひとつの作業に没頭する状態への切り替えだ。

実際の声からは、その効果が具体的に見える。細かな作業に集中するうちに数時間が過ぎ、気づけばスマホの存在を忘れていたという体験が共有されている。単なる気分転換ではなく、感覚そのものを切り替える時間として機能している。

背景には、休日に人間関係を断ちたいという欲求がある。働き盛り世代では、誰とも話したくないと感じるほどの疲れが広がっている。常時接続の環境が続くことで、他者との距離を保つ時間が不足していることがうかがえる。

調査は2026年4月2日、20代から50代の男女60人を対象に実施された。結果から見えるのは、自己管理の問題ではなく環境の問題という視点だ。スマホを手放すには意思の強さよりも、手放さざるを得ない状況をどう作るかが問われている。