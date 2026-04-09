全国の書店員が最も売りたい本を決める「2026年 本屋大賞」の大賞作品が9日に発表され、都内で授賞式が行われた。大賞には朝井リョウ氏の「イン・ザ・メガチャーチ」(日本経済新聞出版)が選ばれた。

「イン・ザ・メガチャーチ」は「推し活」をテーマに、ファンダム経済を築く者、のめり込む者、のめり込んでいた者と三者三様の視点で浮かび上がる、人間の心を動かす“物語”の功罪を描いた。

朝井氏は、早稲田大在学中の2009年に「桐島、部活やめるってよ」で小説すばる新人賞を受けデビュー。13年に「何者」で、直木賞を受賞した。

本屋大賞は、2022年の「正欲」、25年「生殖記」、そして今回と3度目のノミネートで、初の大賞受賞となった。受賞スピーチでは「3回目のノミネートで今回、大賞を受賞させていただきました。この3作は共通のテーマを描いていて、一言で申し上げる生きる推進力というものです」と語った。そして「これからも私も、紙の上に引きずり出していいのかなと思うような感情を、迷いながら、でもその偏りを大切にしながら、自分の活動が極端や極北が並ぶ本棚の一部になっていけばいいなと思っております」と結んだ。

▼歴代大賞受賞作品

第1回「博士の愛した数式」小川洋子（新潮社）

第2回「夜のピクニック」恩田陸（新潮社）

第3回「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」リリー・フランキー（扶桑社）

第4回「一瞬の風になれ」佐藤多佳子（講談社）

第5回「ゴールデンスランバー」伊坂幸太郎（新潮社）

第6回「告白」湊かなえ（双葉社）

第7回「天地明察」冲方丁(角川書店)

第8回「謎解きはディナーのあとで」東川篤哉（小学館）

第9回「舟を編む」三浦しをん（光文社）

第10回「海賊とよばれた男」百田尚樹（講談社）

第11回「村上海賊の娘」和田竜（新潮社）

第12回「鹿の王」上橋菜穂子（KADOKAWA 角川書店）

第13回「羊と鋼の森」宮下奈都（文藝春秋）

第14回「蜜蜂と遠雷」恩田陸（幻冬舎）

第15回「かがみの孤城」辻村深月（ポプラ社）

第16回「そして、バトンは渡された」瀬尾まいこ（文藝春秋）

第17回「流浪の月」凪良ゆう（東京創元社）

第18回「52ヘルツのクジラたち」町田そのこ（中央公論新社）

第19回「同志少女よ、敵を撃て」逢坂冬馬（早川書房）

第20回「汝、星のごとく」凪良ゆう（講談社）

第21回「成瀬は天下を取りにいく」宮島未奈（新潮社）

第22回「カフネ」阿部暁子(講談社）

第23回「イン・ザ・メガチャーチ」朝井リョウ(日本経済新聞出版)