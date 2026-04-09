¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÇìÇµÉÙ»Î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¡¡Å¥¿ì¤·¤Æ¸å±ç¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ÎÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë ²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡¦°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¡Ê£³£´¡Ë¤¬Äï»Ò¤ÎËëÆâÇìÇµÉÙ»Î¡Ê£²£²¡Ë¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡£Æ±¿ÆÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö£²³¬µé¹ß³Ê¡×¡ÖÊó½·¸º³Û¡×¡Ê£±£°¡ó£³¤«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤Ï¸å±ç¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸·½ÅÃí°Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤Ï£²·î£²£±Æü¸áÁ°£³»þ¤´¤í¤«¤éÇìÇµÉÙ»Î¤ÈÆ±Éô²°¤ÎÎÏ»Î¡¢¸å±ç¼Ô¤é¤È²ñ°÷À©¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç²ñ¹ç¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÇìÇµÉÙ»Î¤¬¸å±ç¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¡ÊÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¿ÆÊý¤Ï¸å±ç¼Ô¤ÎÅÜÌÄ¤êÀ¼¤òÊ¹¤¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤¬¤½¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·²¿¤é¤«¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇìÇµÉÙ»Î¤Ï¸å±ç¼Ô¤Î»Ø¼¨¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢Å¹³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤ÏÇìÇµÉÙ»Î¤¬Å¥¿ì¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ³°¤Ë½Ð¤¹¤È¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢¸å±ç¼Ô¤é¤Ë¤¤Á¤ó¤È¼Õºá¤ò¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¹Í¤¨¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤òÅ¹Æâ¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ËÀª¥öÉÍ¿ÆÊý¤ÏÇìÇµÉÙ»Î¤ò¥½¥Õ¥¡¤Î¼«¤é¤Î²£¤ËºÂ¤é¤»¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿²óÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤é¤«¤¹¤ó¤À¡£¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤Æ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£ÇìÇµÉÙ»Î¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ³°½Ð¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¿ÆÊý¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÆ¤Óµ¯¤¤ë¤È¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤¬¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¿ÆÊý¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Á¤¬ÌÀ¤«¤º¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢²¿¤é¤«¤Î»ÅÃÖ¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸å±ç¼Ô¤é¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤º¡¢¤³¤Î¾ì¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¿ÆÊý¤Ï¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÇìÇµÉÙ»Î¤ËÂÐ¤·¡¢·ý¤Çº¸ËË¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò£±È¯²¥¤ê¡¢¼¡¤¤¤ÇÊ¿¼ê¤Ç´éÌÌ¤ò£±È¯Ã¡¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÇìÇµÉÙ»Î¤ÏÆ±¿ÆÊý¤ËÂÐ¤·¼Õºá¤·¡¢¸å±ç¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íý»ö²ñ¸å¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÉô²°¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÇìÇµÉÙ»Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Î³§ÍÍ¤òÂçÊÑÁû¤¬¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÂçÁêËÐ¤ÎÎÏ»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤¿¹ÔÆ°¡¢¹Í¤¨Êý¤ò²þ¤á¤Æ¡¢ÁêËÐ¤Î·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£