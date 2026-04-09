熊本地震で脱線、損傷した九州新幹線「つばめ」の先頭車両を一般公開するイベントが１０日、福岡市のＪＲ博多駅前広場で始まる。

地震発生時に運転士として乗務していたＪＲ九州の枝元正哉さん（４０）は経験と教訓を胸に、「利用客の快適な移動を支え続けていきたい」と改めて安全への意識を高めている。（佐藤陽）

現場に１人

「あの車両がここに到着し、本当に感動している」

今月８日、博多駅前で公開に向けて準備が進められていた車両を見上げ、枝元さんは目を細めた。

２０１６年４月１４日夜、新幹線運転士として２年目を迎えていた枝元さんは、６両編成の博多発熊本行き「つばめ」に乗務していた。終点の熊本駅で乗客を降ろし、午後９時２５分、回送列車として熊本市内の車両所に向かって出発した直後に突然、突き上げるような衝撃に襲われた。続いて運転席から落ちそうになるほどの横揺れを感じ、「車輪とコンクリートが擦れる聞いたことがない音が鳴り響いた」。

枝元さんは急いで非常ブレーキをかけ、懐中電灯を手に車外に出てみると、６両全てが脱線していた。すぐに会社に報告するとともに、被災状況の撮影を進めた。現場にいるのは自分一人だけ。「怖くて全身の震えが止まらなかった」が、車両所などから約２時間半後に徒歩で駆けつけてくれた同僚らを見て落ち着きを取り戻し、避難したという。

教訓伝える

１４日の「前震」に続き、１６日未明には「本震」が発生。運休が続く現場では、車両を線路に戻す作業が急ピッチで進められ、２７日には博多―鹿児島中央の全線で運転が再開された。ただ、被災した車両は損傷の影響で営業運転できなくなり、車両所で保管されることが決まった。

一方、枝元さんは地震後も新幹線運転士として乗務を続けつつ、ＪＲ他社などとの安全に関する勉強会に参加した際は自らの体験を伝え、災害発生時の教訓として「落ち着いて次の行動を考える」ことを共有するようにしているという。

被災車両の一般公開は、九州新幹線の全線開業１５年を記念してＪＲ九州が企画。１０年ぶりに車両所から運び出して海路と陸路で博多駅前まで輸送しており、今月１９日まで展示して新幹線利用への感謝を示す。枝元さんは「これからも運転士として、安全に乗客を目的地に届けたい」と話している。