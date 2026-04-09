「B7」と「B5」、それぞれの性格や用途を見極めてベストな選択肢を導き出したい

2026年1月29日、日産は新型「リーフ」に、55kWhバッテリーを搭載する新たなグレード「B5」を追加し、同日より受注を開始しました。

その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏の日産ディーラーに問い合わせてみました。

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日産リーフ（初代）は、日産のEV（電気自動車）の先駆けたモデルとして2010年12月にデビューしました。

その後、2017年10月に2代目リーフへとフルモデルチェンジ。

そして初代リーフのデビューから15年間の月日が流れた2025年6月、3代目となるリーフがワールドプレミアを果たし、次世代のクロスオーバーEVとして全面的に刷新されました。

同年10月、日本市場においても約8年ぶりのフルモデルチェンジを行い、まずは大容量バッテリーを搭載する「B7」モデルが正式にデビューしました。

78kWhものバッテリー容量を持つリーフB7は、一充電走行距離が最大で702km（WLTCモード）を実現しています。

また、最大150kWの急速充電に対応しており、35分で充電量10％から80％までリカバリーできるといった、来るべきEV社会を予感させる性能を誇ります。

さらに、2026年1月29日にデビューした「リーフB5」は、55kWhのバッテリーを搭載するエントリーモデルで、充電走行距離は最大521km（WLTCモード）というスペックを持ち合わせています。

リーフB7およびリーフB5のそれぞれの位置づけは、「長距離ドライブも楽しめるB7」と「日常の移動をより快適にするB5」とアナウンスされています。

フラットな床下構造に加えて、走行時に自動格納されるフロントドアハンドルは空力性能の向上に貢献しています。

室内はブラックを基調としており、シート素材にはファブリックを採用。充電ポートは運転席側に普通充電、助手席側に急速充電用を配置しています。

安全装備においては、全方位運転支援システム「360度セーフティアシスト」を全車に標準装備するほか、高速道路での運転を支援する「プロパイロット」も含まれます。

パワートレインは、最高出力130kW（174hp）、最大トルク345N・mを発揮する「YM52」型交流同期モーターを搭載しています。

リーフB5のラインナップは、ベーシックグレードの「B5 S」、中間グレードの「B5 X」、上級グレードの「B5 G」の3タイプです。

ボディサイズは、B7・B5どちらも共通で、全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mm（プロパイロット2.0非装着車およびB5 S）、ホイールベース2690mmと、現代の大柄なモデルが多いなかでは比較的取り回しがしやすいサイズ感といえるでしょう。

なお、リーフB5の価格（以下、消費税込）は438万9000円〜564万8500円となっています。

これら3モデルに加えて、リーフB5のカスタムカーである「オーテックB5」グレードも発売されており、価格は616万2200円です。

リーフB5のユーザーの反響について、2月中旬に首都圏にある日産ディーラーに問い合わせてみました。

「『展示車か試乗車はあるのか』『納期はどれくらい掛かるのか』といったお問い合わせを何件かいただいております。

展示車および試乗車はまだご用意できておりませんが、ご注文は可能です。

なお、3月頃から順次ご納車を行います」。

他の日産ディーラーではどうでしょうか。

「補助金を絡めた金額を気にされていらっしゃるお客様が多い印象です。

1月22日以降の登録車であれば、各グレード共通で129万円でCEV（Clean Energy Vehicle）補助金が受けられます。

その場合、もっともベーシックなB5 Sですと、実質的な車両本体価格は309万9000円となります。

ぜひご検討ください」。

リーフB7とB5は、予算や用途に応じてどちらを選ぶべきか悩ましいところです。

補助金が受けられるとはいえ、両車ともに決して安い買いものではありません。

迷っているとしたらディーラーのセールスに相談したうえでベストな選択を導き出したいところです。