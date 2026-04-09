とろっとろの半熟卵で♪ソーセージ＆ピーマンの『ナポリタン風おかず』で白飯が進む！

どこか懐かしいナポリタン風の味つけを、とろとろのいり卵で楽しむ一皿。

半熟に仕上げた卵に、ケチャップベースの具をのせれば、ご飯がすすむおかずに早変わり。ソーセージのうまみとピーマンのシャキッとした食感がアクセント。つい夢中で完食してしまうおいしさです。

『ナポリタン風とろとろいり卵』のレシピ

材料（2人分）

卵……3個

ウインナソーセージ……6本

ピーマン……2個

塩……少々

こしょう……少々

〈A〉

トマトケチャップ……大さじ2

ウスターソース……小さじ1

サラダ油……小さじ4

バター……10g

作り方

（1）ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。ソーセージは縦半分に切る。ボールに卵を割りほぐし、塩、こしょうを加えて混ぜる。〈A〉は混ぜる。

（2）フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、（1）の卵液を流し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら器に盛る。フライパンをペーパータオルで拭いてサラダ油小さじ2を中火で熱し、ソーセージを1分炒める。ピーマンを加えて1〜2分炒め、〈A〉を加えて炒め合わせる。バターを加えて全体にからめ、卵にのせる。

おいしく作るコツ

とろとろの食感に仕上がるよう、卵液をフライパンに入れたら大きく混ぜながら火を通し、早めに器に取り出しましょう。

半熟の卵としっかり味の具が合わさって、最後まで飽きずに楽しめます。ご飯といっしょに、楽しんでくださいね♪

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）