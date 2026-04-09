とろっとろの半熟卵で♪ソーセージ＆ピーマンの『ナポリタン風おかず』で白飯が進む！
どこか懐かしいナポリタン風の味つけを、とろとろのいり卵で楽しむ一皿。
半熟に仕上げた卵に、ケチャップベースの具をのせれば、ご飯がすすむおかずに早変わり。ソーセージのうまみとピーマンのシャキッとした食感がアクセント。つい夢中で完食してしまうおいしさです。
『ナポリタン風とろとろいり卵』のレシピ
材料（2人分）
卵……3個
ウインナソーセージ……6本
ピーマン……2個
塩……少々
こしょう……少々
〈A〉
トマトケチャップ……大さじ2
ウスターソース……小さじ1
サラダ油……小さじ4
バター……10g
作り方
（1）ピーマンは縦半分に切ってへたと種を取り、一口大の乱切りにする。ソーセージは縦半分に切る。ボールに卵を割りほぐし、塩、こしょうを加えて混ぜる。〈A〉は混ぜる。
（2）フライパンにサラダ油小さじ2を中火で熱し、（1）の卵液を流し入れて大きく混ぜ、半熟状になったら器に盛る。フライパンをペーパータオルで拭いてサラダ油小さじ2を中火で熱し、ソーセージを1分炒める。ピーマンを加えて1〜2分炒め、〈A〉を加えて炒め合わせる。バターを加えて全体にからめ、卵にのせる。
おいしく作るコツ
とろとろの食感に仕上がるよう、卵液をフライパンに入れたら大きく混ぜながら火を通し、早めに器に取り出しましょう。
半熟の卵としっかり味の具が合わさって、最後まで飽きずに楽しめます。ご飯といっしょに、楽しんでくださいね♪
教えてくれたのは…
野本 やすゆきノモト ヤスユキ
料理家
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料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。