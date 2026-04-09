日本時間午後９時半に２月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数が発表される。大方の予想は前年比２．８％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．８％上昇から変わらないとみられている。米クリーブランド地区連銀のインフレ予測モデル「インフレーション・ナウキャスト」は、２月の米ＰＣＥ価格指数の前年比を２．６７％上昇としており、２月の米ＰＣＥ価格指数が大方の予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には２月の米個人所得や２月の米ＰＣＥ、１０－１２月期の米国内総生産（ＧＤＰ）確報値も発表される。２月の米個人所得は、大方の予想が前月比０．３％増となっており、前月比では９カ月続けて増加すると見込まれ、２月の米ＰＣＥは、大方の予想が前月比０．６％増となっており、前月比では９カ月続けて増加するとみられている。１０－１２月期の米ＧＤＰ確報値は、大方の予想が前期比年率換算０．７％増となっており、改定値の同０．７％増から変わらないと見込まれている。



MINKABU PRESS

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