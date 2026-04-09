東京時間に伝わった指標・ニュース

※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした

※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領　
米軍は休憩中、実際には次の征服を心待ちにしている
万が一遵守されなかった場合、大規模な砲撃が始まる
真の合意が成立するまで米軍はイランに駐留し続ける

イラン最高指導者軍事顧問「イスラエルへの報復を表明」
イランはレバノンのヒズボラを全力で支持する
停戦崩壊の責任は米国にある、停戦違反は容認しない

イスラエル首相「指は引き金にかかったまま」
我々はいつでも戦闘に戻る準備ができている

パキスタン首相「当事国に自制求める、停戦遵守を要請」
国連がイスラエルを非難、レバノン死者数は「衝撃的」

元米テロ対策担当最高責任者
米当局はイスラエルの行動を抑制するべき
イスラエルが停戦妨害、合意を台無しにする

【米国】
ハセット国家経済会議（NEC）委員長
CPI上昇は一時的だろう、原油高騰は急速に収束する
米イラン和平合意に至れば物事はすぐに正常に戻る

【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁
中期的なインフレが上昇し始めたら「断固たる措置」講じる
総合だけでなくコアも上昇傾向にある場合は利上げ必要になる