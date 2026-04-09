東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

米軍は休憩中、実際には次の征服を心待ちにしている

万が一遵守されなかった場合、大規模な砲撃が始まる

真の合意が成立するまで米軍はイランに駐留し続ける



イラン最高指導者軍事顧問「イスラエルへの報復を表明」

イランはレバノンのヒズボラを全力で支持する

停戦崩壊の責任は米国にある、停戦違反は容認しない



イスラエル首相「指は引き金にかかったまま」

我々はいつでも戦闘に戻る準備ができている



パキスタン首相「当事国に自制求める、停戦遵守を要請」

国連がイスラエルを非難、レバノン死者数は「衝撃的」



元米テロ対策担当最高責任者

米当局はイスラエルの行動を抑制するべき

イスラエルが停戦妨害、合意を台無しにする



【米国】

ハセット国家経済会議（NEC）委員長

CPI上昇は一時的だろう、原油高騰は急速に収束する

米イラン和平合意に至れば物事はすぐに正常に戻る



【NZ】

ブレマンNZ中銀総裁

中期的なインフレが上昇し始めたら「断固たる措置」講じる

総合だけでなくコアも上昇傾向にある場合は利上げ必要になる

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