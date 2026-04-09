東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
米軍は休憩中、実際には次の征服を心待ちにしている
万が一遵守されなかった場合、大規模な砲撃が始まる
真の合意が成立するまで米軍はイランに駐留し続ける
イラン最高指導者軍事顧問「イスラエルへの報復を表明」
イランはレバノンのヒズボラを全力で支持する
停戦崩壊の責任は米国にある、停戦違反は容認しない
イスラエル首相「指は引き金にかかったまま」
我々はいつでも戦闘に戻る準備ができている
パキスタン首相「当事国に自制求める、停戦遵守を要請」
国連がイスラエルを非難、レバノン死者数は「衝撃的」
元米テロ対策担当最高責任者
米当局はイスラエルの行動を抑制するべき
イスラエルが停戦妨害、合意を台無しにする
【米国】
ハセット国家経済会議（NEC）委員長
CPI上昇は一時的だろう、原油高騰は急速に収束する
米イラン和平合意に至れば物事はすぐに正常に戻る
【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁
中期的なインフレが上昇し始めたら「断固たる措置」講じる
総合だけでなくコアも上昇傾向にある場合は利上げ必要になる
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領
米軍は休憩中、実際には次の征服を心待ちにしている
万が一遵守されなかった場合、大規模な砲撃が始まる
真の合意が成立するまで米軍はイランに駐留し続ける
イラン最高指導者軍事顧問「イスラエルへの報復を表明」
イランはレバノンのヒズボラを全力で支持する
停戦崩壊の責任は米国にある、停戦違反は容認しない
イスラエル首相「指は引き金にかかったまま」
我々はいつでも戦闘に戻る準備ができている
パキスタン首相「当事国に自制求める、停戦遵守を要請」
国連がイスラエルを非難、レバノン死者数は「衝撃的」
元米テロ対策担当最高責任者
米当局はイスラエルの行動を抑制するべき
イスラエルが停戦妨害、合意を台無しにする
【米国】
ハセット国家経済会議（NEC）委員長
CPI上昇は一時的だろう、原油高騰は急速に収束する
米イラン和平合意に至れば物事はすぐに正常に戻る
【NZ】
ブレマンNZ中銀総裁
中期的なインフレが上昇し始めたら「断固たる措置」講じる
総合だけでなくコアも上昇傾向にある場合は利上げ必要になる