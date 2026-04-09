男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の佐藤良成（47）と佐野遊穂（49）が、9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。結成秘話を語った。

大学時代に出会い、1998年に結成した「ハンバート ハンバート」。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題になり、昨年の「NHK紅白歌合戦」では初出場を果たした。「徹子の部屋」への出演は、2人のファンという司会の黒柳徹子たっての希望で実現した。

ギター、ボーカル担当の夫・良成が作詞作曲、ボーカルの妻・遊穂は「最初に聞く係」。音楽との関わりについて聞かれると、遊穂は「音楽の習い事はやったことがなかった」と告白。バレエを習っており人前に出るのは好きだったといい、中学時代には、当時流行した「DREAMS COME TRUE」の曲を、友人とカラオケで歌っていたという。

対して良成は「ちっちゃい時から歌うのが大好き」と回想。年の離れたいとこが手に入れたエレキギターに触発され、幼稚園の頃に「ギターをやりたい」と両親に直訴。「そこからギターを始めるはずがバイオリンに」と笑った。

その後、大学に進学した良成は、自分が歌うためのバンドを作ろうと、共通の友人を介して別の大学に通っていた遊穂を「コーラスとして」誘い、6人組のバンドを結成したが、メンバー4人から「遊穂が歌ったほうがいい」と反対され、「アッという間に遊穂のバンドになっちゃいました」と苦笑い。大学卒業のタイミングでメンバーは就職、残ったのは2人だけとなり、自然とデュオに。数年は苦戦したものの、2005年リリースの「おなじ話」が転機となった。

そこでリクエストに応えて、ギターを手に2人が同曲を披露すると、黒柳は「いいな！凄く素敵ね。素敵だと思います」と感激。「まずは徹子さんの部屋にお邪魔して、このように歌うようになるとは思いもしませんでした」と感慨深げな良成に、黒柳も「私も生で聞けるとは思いませんでした」と笑顔で返していた。