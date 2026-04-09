サンダーがクリッパーズに快勝…3年連続でウェスト1位の座を獲得
4月9日（現地時間8日）、ウェスタン・カンファレンス1位のオクラホマシティ・サンダーが敵地のインテュイット・ドームで同8位のロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。
サンダーは2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始1分16秒にルーゲンツ・ドートが3ポイントシュートを沈めると、アイザイア・ハーテンシュタイン、チェット・ホルムグレンの連続得点で7－2。シェイ・ギルジャス・アレクサンダーやジェイリン・ウィリアムズなども得点を重ね、34－23と11点リードで最初の12分間を終えた。
その後は第2クォーターに最大25点のリードを奪うなど、相手を寄せつけずに128－110で快勝。連勝を「7」に伸ばすとともに、64勝16敗の成績を残し、3年連続でウェスタン・カンファレンス1位シードを獲得した。
サンダーはホルムグレンが3本の3ポイントを含むチーム最多30得点に14リバウンド5アシスト4ブロック2スティールと攻守で躍動。アイザイア・ジョーが21得点、アレクサンダーが20得点11アシスト、ジェイレン・ウィリアムズが18得点6リバウンド6アシスト2スティール、ハーテンシュタインが10得点7リバウンドを記録した。
なお、サンダーはデンバー・ナゲッツ、フェニックス・サンズとのレギュラーシーズンをこなし、19日（同18日）開幕の「NBAプレーオフ2026」に挑む。
■試合結果
ロサンゼルス・クリッパーズ 110－128 オクラホマシティ・サンダー
LAC｜23｜26｜31｜30｜＝110
OKC｜34｜35｜25｜34｜＝128
【動画】チェット・ホルムグレンが攻守で躍動
Chet stuffed the stat sheet in OKC's 7th straight win!
🏀 30 PTS
🏀 14 REB
🏀 5 AST
🏀 2 STL
🏀 4 BLK
🏀 3 3PM
Thunder clinch the #1 seed in the West and the NBA's best overall record 🔥 pic.twitter.com/EGWfMh00Md
- NBA (@NBA) April 9, 2026