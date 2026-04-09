サンダーがクリッパーズに快勝…3年連続でウェスト1位の座を獲得

4月9日（現地時間8日）、ウェスタン・カンファレンス1位のオクラホマシティ・サンダーが敵地のインテュイット・ドームで同8位のロサンゼルス・クリッパーズと対戦した。

サンダーは2点ビハインドで迎えた第1クォーター開始1分16秒にルーゲンツ・ドートが3ポイントシュートを沈めると、アイザイア・ハーテンシュタイン、チェット・ホルムグレンの連続得点で7－2。シェイ・ギルジャス・アレクサンダーやジェイリン・ウィリアムズなども得点を重ね、34－23と11点リードで最初の12分間を終えた。

その後は第2クォーターに最大25点のリードを奪うなど、相手を寄せつけずに128－110で快勝。連勝を「7」に伸ばすとともに、64勝16敗の成績を残し、3年連続でウェスタン・カンファレンス1位シードを獲得した。

サンダーはホルムグレンが3本の3ポイントを含むチーム最多30得点に14リバウンド5アシスト4ブロック2スティールと攻守で躍動。アイザイア・ジョーが21得点、アレクサンダーが20得点11アシスト、ジェイレン・ウィリアムズが18得点6リバウンド6アシスト2スティール、ハーテンシュタインが10得点7リバウンドを記録した。

なお、サンダーはデンバー・ナゲッツ、フェニックス・サンズとのレギュラーシーズンをこなし、19日（同18日）開幕の「NBAプレーオフ2026」に挑む。

■試合結果



ロサンゼルス・クリッパーズ 110－128 オクラホマシティ・サンダー



LAC｜23｜26｜31｜30｜＝110



OKC｜34｜35｜25｜34｜＝128



Chet stuffed the stat sheet in OKC's 7th straight win!

🏀 30 PTS

🏀 14 REB

🏀 5 AST

🏀 2 STL

🏀 4 BLK

🏀 3 3PM

Thunder clinch the #1 seed in the West and the NBA's best overall record 🔥 pic.twitter.com/EGWfMh00Md

- NBA (@NBA) April 9, 2026

【動画】チェット・ホルムグレンが攻守で躍動