ドーン<2303.T>が一時５％高となり、年初来高値を更新した。同社はきょう午後２時ごろ、２６年５月期の第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の単独営業利益が前年同期比１６．２％増の４億１２００万円になったと発表。また、期末一括配当を従来計画比２円増額の２８円（前期は２４円）にするとしていることが好感されているようだ。



第３四半期累計の単独売上高は同３．５％増の１０億９０００万円で着地。ストック型収益であるクラウド利用料が順調に増加したことや、ライセンス販売で消防防災を中心に新規・更新受注があったことなどが寄与した。なお、通期業績予想については売上高１７億円（前期比３．３％増）、営業利益６億１０００万円（同６．３％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS