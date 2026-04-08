女子プロゴルファーの菅沼菜々（26）は4月5日、Instagramを更新。4月2日から5日にかけて行われた「ヤマハレディースオープン葛城」を36位で終え、大会を振り返った。

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菅沼は白いウェア姿の自身の写真を公開。ドライバーを持ち上げたポーズでカメラに向かって笑顔を見せている。ファンからは、菅沼のウェア姿に注目が集まり「白が誰よりも似合います」「ウェアもポーズも可愛い過ぎる」といった絶賛の声が上がっている。

菅沼は大会を終えた心境について「悔しい」と短くコメント。さらに「来週は準地元なので頑張ります」と次戦に向けた決意も明かした。



【画像】白いウェア姿で笑顔を見せる菅沼菜々（画像は菅沼菜々Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「次週もらしさを期待しています」「３試合予選突破も立派です！！」「優勝したら歌って欲しいです」「ゆっくり休んでね～」「チャンスはすぐやってくる」「今日もかわいいぞ」「ウェアも清楚でかわいい」「良いところもいっぱい見れたよ」「絵になるポーズ」「大活躍を祈っておりますよ～」「令和のひまわり娘」「お疲れ～」などコメントが寄せられた。