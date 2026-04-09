BTS、新曲パフォーマンスコンテンツの連続投下で世界を魅了

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BTSが、新曲のパフォーマンスコンテンツを続々公開。唯一無二のパフォーマンス力で世界中のファンを魅了し、“ワールドクラスパフォーマー”としての実力を改めてアピールしている。

■楽曲ごとにまったく異なるスタイルのダンスを披露

3月27日に公開された、5thアルバム『ARIRANG』タイトル曲「SWIM」のパフォーマンス練習動画を皮切りに、収録曲「2.0」のMVとパフォーマンス練習動画、そして「Hooligan」のMVを順次公開。楽曲ごとにまったく異なるスタイルのダンスを披露し、BTSならではの無限のパフォーマンス能力を示している。

「SWIM」では、思索的な歌詞を柔軟かつ繊細な動きで表現。力を抜き、自然に流れるような動作の中に静かなインパクトを加えたパフォーマンスは、彼らが持つ成熟した感性を際立たせた。

その後に公開された「2.0」と「Hooligan」の振付では、グループの代名詞とも言える“極限のカルグンム（キレのある群舞）”を披露。「2.0」は重量感のある動きと完璧な緩急のコントロールがポイントだ。緻密な起承転結に沿って力を制御する姿からは、力強さと余裕が感じられる。

「Hooligan」の群舞は、まさに圧倒的。数十人のダンサーと息を合わせながら放たれる爆発的なエネルギーと洗練されたジェスチャーは、全身にシビれるような快感を与える。

「SWIM」と「2.0」のパフォーマンス動画は、公開からわずか1日でYouTube再生回数がそれぞれ600万回、400万回を突破。「Hooligan」のMVは、公開から24時間足らずで800万ビューを大きく上回り、圧倒的な話題性を示した。さらに、1週間で1,000万回に迫る再生回数を記録した「SWIM」Live Clip II. Swimming Pool ver.も人気を集め、BTSの公演に対する期待感をいっそう高めている。

多彩なパフォーマンスが繰り広げられる『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』は、4月9日に韓国・高陽総合運動場メインスタジアムにて幕開け。今回のツアーには360度ステージが導入され、7人のメンバーのパフォーマンスをより鮮明に鑑賞することができる。高陽、日本、北米、欧州ツアーを含む46公演はすでに完売しており、北米と欧州だけで約240万人の観客が彼らを待つ。BTSは今回のツアーで計85回に及ぶ公演を予定。世界へと羽ばたく7人のメンバーが披露する別格のパフォーマンスに、大きな注目が集まっている。

また、4月17日・18日に東京ドームで開催される日本公演『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN』を記念して、日本国内では3会場での『BTS POP-UP : ARIRANG』の開催をはじめ、「カスタマイズ缶イベント」や「フライングディスクチャレンジ」など、多彩な関連企画が展開。日本公演は全国346館の映画館でライブ生中継される他、Global Superfan Platform「Weverse」を通じてオンラインでもライブ配信予定となっている。

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/