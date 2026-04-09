お笑いコンビ・かまいたちがＭＣを務めるＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」が８日に放送され、トレンディエンジェルがゲスト出演した。

アイドル界やお笑い界の怖い存在についてトークが進む中で、斎藤司が「和牛さんとステージ一緒にするのやめてくれと言ってた時期があって」と実名を挙げて告白。「和牛さんって、めちゃくちゃウケるし。俺らＭ−１の後で新ネタをそんな作ってなくて、ありネタばっかりやっていて。若手のファンって、このネタ見たことあるな、という興味ない感がエグい。それに耐えられなくて、『和牛ＮＧ』と言ったことがあります」。元Ｍ−１グランプリ王者ながら、爆笑をかっさらっていた人気コンビとステージ共演を避けていた過去を振り返った。

たかしは「本人たちには何にもされてないんですよ」とフォロー。濱家隆一は「後ろ向きなＮＧやな」とあきれ気味だったが、斎藤は「心が削がれちゃうんです…」と漏らしていた。

和牛は３年連続Ｍ−１準優勝の実力派だったが、２０２４年に解散した。