男子ゴルフの２０２６年４大メジャー初戦、第９０回マスターズは４月９日から４日間、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ（７５６５ヤード、パー７２）で開かれる。米ツアー通算１１勝で、２０２１年大会王者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は、１３年連続１５度目の出場で５年ぶり２度目の大会制覇を目指す。「ゴルフの祭典」開幕を前に、松山の過去１４度の挑戦の歴史を大会ごとのコメントなども交えて振り返る。【前編】では２０１１年から１８年までの７大会を取り上げる。

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▼２０１１年４月 前年のアジア太平洋アマチュア選手権を制して日本人アマチュアとして大会初出場。藤田寛之、池田勇太、石川遼とともに夢舞台に立った。第１ラウンド（Ｒ）は、７２の３１位で滑り出した。第２Ｒは７３で、１オーバーの４３位とギリギリで予選通過を果たした。第３Ｒは日本人史上６番目（当時）の好スコアの５バーディー、１ボギーの「６８」をマークして１８位へと浮上。最終Ｒは７４で通算１アンダーの２７位となり、日本人初のローアマチュア（アマチュア最上位）獲得の偉業を成し遂げた。日本人で初めて表彰式にも出席し「日本の被災地はまだまだ大変だけど、マスターズでのプレーが希望と喜びを少しでも与えられたかと思います」と力強くスピーチ。（当時）宮城・東北福祉大２年生は、東日本大震災直後の東北に大きな勇気を届けた。

▼２０１２年４月 前年のアジア太平洋アマチュア選手権を連覇し、アマで２年連続出場。同学年の盟友・石川遼とともに挑んだ。第１Ｒは７１で首位に４打差の１４位で発進した。第２Ｒは７４で３１位後退。第３Ｒは７２で２７位へと浮上し、他のアマチュアに６打差をつけ、過去４人しかいない２年連続ローアマチュア獲得に王手をかけた。だが、最終Ｒはグリーン上で苦しんで「８０」と崩れ、通算９オーバーの５４位。「自信を持っていたパッティングで、こんなに打ったことがふがいない」とローアマを逃して悔し涙を流した。

▼２０１４年４月 日本ツアーの賞金王として、４３年ぶりとなる日本勢唯一の出場。プロ転向後大会初出場の第１Ｒは、左手首痛の影響もあり、４パットに３度の３パットを含む３９パット。１３年４月のプロ転向後ワーストとなる「８０」で９０位と出遅れた。第２Ｒも７１にとどまり、通算７オーバーの６８位。「予選落ちをしたら悔しい以外に何もないです」と、３打及ばずプロ転向後、米ツアー参戦１６戦目で初の予選落ちを悔しがった。

▼２０１５年４月 ２年連続で日本勢唯一の出場。第１Ｒは７１で１８位発進。第２Ｒは２番で大会自身初イーグルを奪うなど、７０で１２位へ浮上。第３Ｒは３０パットも、７０と伸ばして１０位に順位を上げた。最終Ｒは１イーグル、４バーディー、ボギーなしでこの日のベストスコア＆大会日本人最少スコア（当時）に並ぶ「６６」をマーク。２３歳は日本人歴代最少スコアの通算１１アンダーに加え、日本人大会初の３日連続イーグル、日本人大会初の４日連続アンダーパーなど、記録ずくめで（当時）自己最高５位に入った。「来年はしっかりと優勝争いできる位置で４日間戦いたい。優勝した時に歴史が変わると思う」と、停滞していた日本男子ゴルフ界を変える歴史的勝利を誓った。

▼２０１６年４月 ３年連続で日本勢唯一の出場。第１Ｒは７１で自己最高の１３位発進を決めた。第２Ｒは７２で５位へ浮上。第３Ｒも強風に耐えて、７２で２差３位と首位に肉薄した。日本人初優勝が期待された最終Ｒは前半、ショットミスでつまずき、後半もチャンスでパットを決めきれず、４バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７３で、通算イーブンパーの７位となった。「（得意の）ショートアイアンから、ミドルアイアンでミスが多かったのが苦しかった。（優勝は）近いようで遠いような感じがあります。もっともっと優勝争いをして、良いニュースを届けられるように頑張りたい」と、日本人初となる２年連続のトップ１０入りで、翌年の出場権を確保した。

▼２０１７年４月 ともに大学の先輩の谷原秀人、前年の日本ツアー賞金王・池田勇太と日本勢３人での出場。第１Ｒは３５パットとグリーン上で大苦戦し、７６で首位と１１打差の５４位と出遅れた。第２Ｒは、卓越した小技で７０と伸ばして１６位へ浮上。第３Ｒは１８番での４パットのダボなどパットが乱れ、７４で２８位へと後退した。最終Ｒは７バーディー、２ボギーでこの日のベストスコア「６７」をたたき出した。「昨年末くらいのパットができれば、（マスターズで）絶対勝てるという自信はあるので、そういう状態が来年のここで来るように練習したい」と手応え。１１位で３年続けて翌年の出場権も獲得した。

▼２０１８年４月 宮里優作、池田勇太、小平智と日本勢４人で出場。前年の結婚後、妻子が初観戦に訪れた第１ラウンド（Ｒ）は、７３で首位と７打差の２９位発進。第２Ｒは左手痛が再発して７１で１８位へ浮上。第３Ｒは計３３パットとグリーン上で苦しみ、７２と伸ばせず２１位に後退。それでも最終Ｒは、日本人歴代最多に並ぶ４度目の６０台となる４バーディー、１ボギーの「６９」をマークし、通算３アンダーの１９位で終えた。「けがした中でもできることをやった成果。しっかりとしたものを作らないと、やっぱりここでは勝てない」と受け止めた。

※２０１９〜２５年の【後編】は１８時にアップ予定。