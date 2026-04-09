◆東都大学野球春季リーグ戦第１週第３日▽国学院大１２―４中大（９日・神宮）

国学院大が１３安打１２得点の猛打で中大に圧勝し、今季初の勝ち点をマークした。

１―０とリードした３回裏に１０得点。リーグ戦初スタメンだった４番・指名打者の坂根葉矢斗（３年＝履正社）の３ランなど６本の長短打に四死球、相手失策が絡み、ビッグイニングとした。１死から二塁打を放った５番・田井志門左翼手（４年＝大阪桐蔭）に始まり本塁打の４番・坂根まで、打者９人が連続で得点するという珍しい記録も生まれた。

豪快な本塁打でリーグ戦初安打を記録した坂根は「打った瞬間に行ったと思いました」と笑顔を見せた。今年のチームスローガンは「新・国学院」。坂根は「今までは、どちらかと言えば守り勝つ野球でしたが、今年はとにかくバットを振って、守りながらも打線をつないで点を取ろうとやってきました」と胸を張った。

初戦を落とした国学院大だが、連勝で中大から勝ち点をマーク。直近３年間の計６ーズンで開幕カードでの勝ち点奪取は１度だけだっただけに、鳥山泰孝監督は「メンバーが入れ替わった最初のカードで勝ち点を取れたことは、チームにとって大きな勇気になる」と言ってうなずいた。