【桜花賞】Ｇ１馬スターアニス＆重賞Ｖドリームコアは試練？の７枠 武豊騎手のアランカールは過去７勝の４枠７番に
◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日
出走馬１８頭の枠順が確定した。
今春Ｇ１・２勝のクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝が手綱を執るドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は７枠１４番から母ノームコアとの母子Ｇ１制覇を狙う。１４番枠は過去３勝で勝率は４・３％、連対率は８・６％。厳しい枠に入ったが名手がどうエスコートするか。
武豊騎手騎乗で、チューリップ賞３着からＧ１初制覇を目指すアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は過去７勝を挙げる４枠７番に入った。
昨年の最優秀牝馬で、阪神ｊＦ１着以来の実戦となるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は勝率５・７％、連対率８・６％の７枠１５番。
Ｇ１・２勝のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）を兄に持つフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は１枠１番（勝率４・８％、連対率９・５％）からファンタジーＳ１着からの復帰戦に臨む。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全馬５５キロ）。
（１）フェスティバルヒル 坂井 瑠星
（２）サンアントワーヌ 荻野 極
（３）ディアダイヤモンド 戸崎 圭太
（４）エレガンスアスク 岩田 望来
（５）ギャラボーグ 西村 淳也
（６）アイニードユー 川田 将雅
（７）アランカール 武 豊
（８）ロンギングセリーヌ 石橋脩
（９）ルールザウェイヴ 原 優介
（１０）ナムラコスモス 田口 貫太
（１１）ジッピーチューン 北村 友一
（１２）スウィートハピネス 高杉 吏麒
（１３）リリージョワ 浜中 俊
（１４）ドリームコア クリストフ・ルメール
（１５）スターアニス 松山 弘平
（１６）ショウナンカリス 池添 謙一
（１７）ブラックチャリス 津村 明秀
（１８）プレセピオ 富田 暁