◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日

出走馬１８頭の枠順が確定した。

今春Ｇ１・２勝のクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝が手綱を執るドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は７枠１４番から母ノームコアとの母子Ｇ１制覇を狙う。１４番枠は過去３勝で勝率は４・３％、連対率は８・６％。厳しい枠に入ったが名手がどうエスコートするか。

武豊騎手騎乗で、チューリップ賞３着からＧ１初制覇を目指すアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は過去７勝を挙げる４枠７番に入った。

昨年の最優秀牝馬で、阪神ｊＦ１着以来の実戦となるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は勝率５・７％、連対率８・６％の７枠１５番。

Ｇ１・２勝のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）を兄に持つフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は１枠１番（勝率４・８％、連対率９・５％）からファンタジーＳ１着からの復帰戦に臨む。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全馬５５キロ）。

（１）フェスティバルヒル 坂井 瑠星

（２）サンアントワーヌ 荻野 極

（３）ディアダイヤモンド 戸崎 圭太

（４）エレガンスアスク 岩田 望来

（５）ギャラボーグ 西村 淳也

（６）アイニードユー 川田 将雅

（７）アランカール 武 豊

（８）ロンギングセリーヌ 石橋脩

（９）ルールザウェイヴ 原 優介

（１０）ナムラコスモス 田口 貫太

（１１）ジッピーチューン 北村 友一

（１２）スウィートハピネス 高杉 吏麒

（１３）リリージョワ 浜中 俊

（１４）ドリームコア クリストフ・ルメール

（１５）スターアニス 松山 弘平

（１６）ショウナンカリス 池添 謙一

（１７）ブラックチャリス 津村 明秀

（１８）プレセピオ 富田 暁