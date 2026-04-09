スターアニス

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◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝４月９日

　出走馬１８頭の枠順が確定した。

　今春Ｇ１・２勝のクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝が手綱を執るドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）は７枠１４番から母ノームコアとの母子Ｇ１制覇を狙う。１４番枠は過去３勝で勝率は４・３％、連対率は８・６％。厳しい枠に入ったが名手がどうエスコートするか。

　武豊騎手騎乗で、チューリップ賞３着からＧ１初制覇を目指すアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は過去７勝を挙げる４枠７番に入った。

　昨年の最優秀牝馬で、阪神ｊＦ１着以来の実戦となるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は勝率５・７％、連対率８・６％の７枠１５番。

　Ｇ１・２勝のミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）を兄に持つフェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は１枠１番（勝率４・８％、連対率９・５％）からファンタジーＳ１着からの復帰戦に臨む。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順。３歳牝馬限定で斤量は全馬５５キロ）。

　（１）フェスティバルヒル　坂井　瑠星

　（２）サンアントワーヌ　　荻野　極

　（３）ディアダイヤモンド　戸崎　圭太

　（４）エレガンスアスク　岩田　望来

　（５）ギャラボーグ　西村　淳也

　（６）アイニードユー　川田　将雅

　（７）アランカール　武　豊

　（８）ロンギングセリーヌ　石橋脩

　（９）ルールザウェイヴ　原　優介

（１０）ナムラコスモス　田口　貫太

（１１）ジッピーチューン　北村　友一

（１２）スウィートハピネス　高杉　吏麒

（１３）リリージョワ　浜中　俊

（１４）ドリームコア　クリストフ・ルメール

（１５）スターアニス　松山　弘平

（１６）ショウナンカリス　池添　謙一

（１７）ブラックチャリス　津村　明秀

（１８）プレセピオ　富田　暁