1970年代後半に大活躍した女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯mieが、同世代で同じく大人気を博した女性３人組「キャンディーズ」の伊藤蘭との2ショットをインスタグラムに公開した。



【写真】奇跡過ぎる未唯mieと伊藤蘭との2ショット！

未唯mieは5日、「昨日は、カレッツかわさきへ 伊藤蘭さんコンサートツアー2026『Dance on! Love on!』ツアー初日に行って来ました～」と投稿。「ますますお元気で美しく可愛い～蘭さん メンバーも一新されて、ドライブ感と勢いが気持ちイイ演奏 新曲も、とっても素敵なノリ曲 蘭さんは、いつお目にかかっても ふわっと可愛らしい雰囲気にやられます(*^^*)」と2ショットを投稿した。



ファンから「当時ではあり得ない2ショット 現代ではあり得るって凄い時代だなぁと思います！未唯ちゃんと蘭ちゃん大好きです」「美女が2人素敵すぎる 2人のツーショットを見ると共通の伝説の後楽園球場のさよならコンサートを見に行ったのを思い出します。懐かしい(笑)」「今回も貴重なツーショットを披露してくださってありがとうございます 最高です」などと興奮の声が届いた。



（よろず～ニュース編集部）