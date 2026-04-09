アロマと温度センサーで快適！ ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」

記事ポイント ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」が2026年4月上旬発売アロマホルダーと温度センサーで風と香りの快適空間を実現税込9,980円で月約156円の省エネ性とインテリア性を両立 ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」が2026年4月上旬発売アロマホルダーと温度センサーで風と香りの快適空間を実現税込9,980円で月約156円の省エネ性とインテリア性を両立

ユアサプライムスが、香りと快適性を組み合わせた「アロマ首振 リビング扇風機」を2026年4月上旬より販売を開始しました。

アロマホルダーや温度センサー、静音DCモーターを備え、涼しさだけでなく部屋で過ごす時間の心地よさまで高める1台です。

ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」

商品名：アロマ首振 リビング扇風機発売日：2026年4月上旬希望小売価格：9,980円（税込）カラー：ベージュ、ブルーグレー主な機能：アロマホルダー付き、風量6段階、温度センサー、リモコンでの首振り角度微調整、3段階自動首振、6時間入タイマー、6時間切タイマー、8時間自動オフタイマー

この扇風機の大きな特徴は、風に香りを乗せて楽しめるアロマホルダーを備えていることです。

一般的な送風家電の役割にとどまらず、空間の印象まで整えるリラックス家電として使えます。

さらに温度センサーが室温に応じて風量を自動調整し、暑さの変化に合わせた快適さを保ちます。

エアコンと併用しやすい設計で、消費電力量の抑制にもつながる点が魅力です。

香りと送風を組み合わせた心地よさ

アロマホルダーに好みのアロマオイルをセットすることで、やさしい香りが風とともに広がります。

季節や気分に合わせて香りを変えられるため、同じ部屋でも過ごし方に変化をつけられます。

送風だけでは生まれにくいくつろぎ感を加えられる点が、この製品ならではの独自性です。

アロマオイルは付属していないため、好きな香りを別途選べる自由度もあります。

温度センサーと操作性で毎日使いやすい設計

温度センサーは設定時の室温と風量を記憶し、室温が1℃上がると風量を1段階強め、1℃下がると1段階弱めます。

こまめに風量を調整する手間を減らしながら、快適な体感を保てる仕様です。

付属リモコンでは首の左右角度を細かく微調整でき、離れた場所からでも風向きを整えられます。

30度、90度、120度の3段階自動首振にも対応し、リビングでも寝室でも使いやすい構成です。

静音DCモーターや各種タイマーも備え、就寝時まで見据えた使い勝手に仕上げられています。

インテリアになじむデザインと省エネ性

カットガラス柄のベースと透明感のある羽根が、見た目にも涼しげな印象をつくります。

ベージュとブルーグレーの2色展開で、シンプルモダンにもナチュラルテイストにもなじみます。

最大消費電力は21Wで、1日8時間を30日使った場合の電気代の目安は約156円です。

デザイン性とランニングコストの低さを両立し、毎日取り入れやすい1台です。

風と香りを同時に楽しめるため、部屋で過ごす時間の質を自然に高められます。

温度に応じた自動調整や静音設計によって、日中から就寝時まで快適に使えます。

見た目の涼やかさと経済性を備え、暮らしになじむ季節家電として魅力があります。

ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」の紹介でした。

よくある質問

Q. ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」の発売時期はいつですか？

A. ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」は2026年4月上旬より販売しています。

Q. ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」の価格はいくらですか？

A. 希望小売価格は9,980円（税込）です。

Q. ユアサプライムス「アロマ首振 リビング扇風機」の特徴は何ですか？

A. アロマホルダーで香りを楽しめるほか、温度センサーによる風量自動調整、リモコンでの首振り角度微調整、静音DCモーターなどを備えています。

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