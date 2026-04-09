フリーアナウンサーの細谷翠（35）が9日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児を出産したことを報告した。

「期待のニューカマー」と書き出した細谷アナ。「お久しぶりです。東京に桜の便りが届く頃、我が家にも待ちわびた春がやってきました。元気な男の子です」と第2子男児出産を報告した。

「おしゃべりなお兄ちゃんがたくさんお腹に話しかけてくれたおかげなのか、予定日より少しだけ早く会いにきてくれました。お陰様で今のところ母子共に元気です！」と続けた。

新生児の手の写真などを公開。「テープタイプのオムツにミルク後の背中トントンからの大きなゲップ…懐かしさを噛み締めつつ、貴重な新生児期を満喫しています」とつづり、「お休みの間は二人の息子との穏やかな時間を大切にしながら十月十日頑張った自分の身体ともじっくり向き合って過ごしたいと思います」と締めくくった。

細谷アナは2013年にNHK水戸放送局契約キャスターとなり、2015年に秋田テレビに移籍。2019年からはNHKの専属キャスターとなり、「ニュースウオッチ9」「NHK手話ニュース845」のニュースリーダーなどを務めた。2023年10月下旬に長男を出産。今年2月に第2子妊娠と3月から産休に入ることを報告していた。