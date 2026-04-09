女優の田中麗奈（45）が8日、ニッポン放送「大沢あかね LUCKY 7」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。プライベートでのトラブルについて話した。

パーソナリティーでタレントの大沢あかねから「なんか天然なイメージあるずっと」「お芝居に関してはとてもストイックな麗奈さんなんですが、何かあります？最近自覚した出来事」と質問された。

これに対し、田中は「もう天然なんですよ。飛行機に乗って手荷物のトランクを持っていたんですけど、お手洗いに行くときにトイレに入る前の廊下に置いてお手洗いに行ってそのまま飛行機に乗っちゃったの。で、飛行機に乗って気付いて“あ！忘れた！”と思って」と忘れ物をしてしまったといい、「こんなになんか私身軽だったっけ？と思って。こういうの忘れたんですって電話をして家に送っていただいて」と明かした。

さらに、6歳の娘との休日の過ごし方については「子供と一緒にのんびり気ままに予定を立てず、どうしようか今日とか言っているんですけど。最近一緒にお庭に出てお菓子パーティーしたいって言っていたのでお菓子を広げて」「子供はドレスを着るって言ってドレスを着て、ママも着てって言われて2人でワンピースを着ておやつを食べたりとか」と話した。