¡Ú LiLiCo ¡Ûà±Ê½»¸¢♡áÍèÆü¤·¤Æ38Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Î¡ÖºßÎ±»ñ³Ê¡Ø±Ê½»¼Ô¡Ù¡×¤ò¼èÆÀ¡¡¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥Ö¥í¥°¤Ç´¶¼ÕÄÖ¤ë
±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎLiLiCo¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¡Ö±Ê½»¼Ô¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú LiLiCo ¡Ûà±Ê½»¸¢♡áÍèÆü¤·¤Æ38Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Î¡ÖºßÎ±»ñ³Ê¡Ø±Ê½»¼Ô¡Ù¡×¤ò¼èÆÀ¡¡¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¥Ö¥í¥°¤Ç´¶¼ÕÄÖ¤ë
LiLiCo¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ê½»¸¢♡¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÀè¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î±Ê½»¸¢¡ª¡ª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LiLiCo¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍèÆü¤·¤Æ38Ç¯¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÇ¯¶â»öÌ³½ê¡¢ÀÇÌ³½ð¡¢Ë¡Ì³¶É¡¢¶èÌò½ê¡×¡ÖµÙ¤ß¤ÎÌµ¤¤¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿Í¤Ë¤Ï¡ÖàÉáÄÌ¤Ï¤³¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤èá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ÇÃÎ¤ëÂçÀÚ¤µ¡×¤È¡¢¼êÂ³¤¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¤â¼«Ê¬¤Ç¼Â´¶¤¹¤Ù¤¤È¡¢Ê³Æ®¤òÂ³¤±¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
LiLiCo¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Û¤Ü2Ç¯¡×¡ÖÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºßÎ±¥«¡¼¥É¤òÃÖ¤«¤ì....¡×¡Ö¡Ø±Ê½»¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¤Ê³Æ®¤ÎÆü¡¹¤ò·Ð¤Æ¡ÖºßÎ±»ñ³Ê¡Ø±Ê½»¼Ô¡Ù¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´é¡¢¿Æ¤Î´é¡¢ÆüËÜ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÍ§Ã£¤Î´é....Á´¤Æ¤Î¡×¡Ö¤¢¤Ã¡¢É×¤Î´é¡×¤È¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò¤ªÃãÌÜ¤Ë»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆLiLiCo¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¸¤á¤¿½ñÎà¤òÀ°Íý¡¦¿³ºº¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Æþ¹ñ´ÉÍý¶É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö¶É¤Ç¤¢¤ë½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LiLiCo¤µ¤ó¤ÏËÌ²¤¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥àÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¤ÎÉã¤È¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤¬¤ª¤ê¡¢18ºÐ¤ÇÍèÆü¡£1989Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤ÏTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢J-WAVE¡ÖALL GOOD FRIDAY¡×¤ÇMC¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤òÌ³¤á¡¢CM½Ð±é¤ä±Ç²èÀ¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û