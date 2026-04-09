柴咲コウが総合プロデューサーの新音楽フェス開催へ 『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』【出演アーティスト＆タイテ】
俳優・歌手の柴咲コウが総合プロデューサーを務める新たな音楽フェスティバル『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』が、5月23日・24日の2日間、山梨県・河口湖ステラシアターで開催される。出演アーティスト、タイムテーブルなどが発表されている。
【画像】柴咲コウ総合プロデュース『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』タイムテーブル
柴咲が代表を務めるレトロワグラース株式会社が主催。「楽しいから、はじめよう」をスローガンに掲げ、音楽・食・ファッションを通じて、楽しみながら持続可能な未来への選択肢に触れられる新しいフェスティバルとなる。雄大な富士山を望むロケーションで、実力派アーティストたちがパフォーマンスを披露する。
オープニングアクトでは、柴咲がメルボルンとウィーンを拠点に活動する音楽家「REO MATSUMOTO」と特別ステージ「Handpan Session」を届ける。また、サステナブル体験コンテンツも多数用意。社会起業家の深本南氏が、サステナブルプロデューサーを務める。
■『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026（サステナビューティーフェス2026）』
開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）
会場：河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577
DAY1 2026年5月23日 (土)
AI
家入レオ
川崎鷹也
LITTLE（KICK THE CAN CREW）
and more...
DAY2 2026年5月24日 (日)
柴咲コウ
ナオト・インティライミ
miwa
MORISAKI WIN（森崎ウィン）
山本彩
【画像】柴咲コウ総合プロデュース『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026』タイムテーブル
柴咲が代表を務めるレトロワグラース株式会社が主催。「楽しいから、はじめよう」をスローガンに掲げ、音楽・食・ファッションを通じて、楽しみながら持続可能な未来への選択肢に触れられる新しいフェスティバルとなる。雄大な富士山を望むロケーションで、実力派アーティストたちがパフォーマンスを披露する。
■『SUSTAINABLE BEAUTY FES 2026（サステナビューティーフェス2026）』
開催日時：2026年5月23日（土）・24日（日）
会場：河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）山梨県南都留郡富士河口湖町船津5577
DAY1 2026年5月23日 (土)
AI
家入レオ
川崎鷹也
LITTLE（KICK THE CAN CREW）
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DAY2 2026年5月24日 (日)
柴咲コウ
ナオト・インティライミ
miwa
MORISAKI WIN（森崎ウィン）
山本彩