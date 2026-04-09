【トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）】 予約開始：4月13日 発売日・価格：未定

　タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションフィギュア「トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）」を4月13日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

　今回「T-SPARK」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しているほか、「トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）」と「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が合体した姿「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」の姿を確認することができる。

　なお「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」を表現するためには、「ガオーマシン（ルネVer.）」のほかに、別売りの「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が必要となっている。

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