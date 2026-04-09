タカラトミー、「勇者王ガオガイガーFINAL」より「トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）」を4月13日に予約開始決定
【トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）】 予約開始：4月13日 発売日・価格：未定
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タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションフィギュア「トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）」を4月13日より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
今回「T-SPARK」の公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しているほか、「トイライズ ガオーマシン（ルネVer.）」と「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が合体した姿「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」の姿を確認することができる。
なお「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」を表現するためには、「ガオーマシン（ルネVer.）」のほかに、別売りの「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が必要となっている。
TOYRISE SERIES NEW PRODUCT- T-SPARK 公式 (@tspark_official) April 9, 2026
ガオーマシン（ルネVer.）
GaoMachine Renais Ver.
Coming Soon…
※「トイライズ ガオファイガー（ルネVer.）」に合体するためには、別売の「トイライズ ガオファー（ルネVer.）」が必要です。
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〈予約締切:2026年5月17日(日)〉
○トイライズ… pic.twitter.com/okBpQw0dFe
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