仙台市にある店からフィギュアなどを盗んだとして、岡山市に住む夫婦2人が窃盗容疑で逮捕されました。2人はいずれも容疑を一部否認しています。



警察によりますと、この夫婦は1月28日、仙台市の店で共謀し、フィギュアなど2点・販売価格合計4万9500円を盗んだ疑いが持たれています。



夫は、2月11日にも村上市内の店でフィギュアが入った箱3個・販売価格合計2万4750円を盗んだ疑いで逮捕されていて、警察が余罪などを調べるなかで妻の関与が強まったということです。警察は9日、妻を岡山市内で逮捕しました。



警察の調べに対し、夫は「未会計のまま、商品を店から持ち出したかもしれないが、妻とは共謀していない」と話し、妻は「夫と店に入り商品を持って帰ったかもしれないが、覚えていない」と話すなど、2人とも容疑を一部否認しています。



警察は、転売目的の可能性も視野に余罪の有無を含めて詳しく調べています。