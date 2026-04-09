NHKは9日、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作がジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）に決定したと発表した。

脚本を務めるのは脚本家の藤本有紀氏。同局では過去に連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年）、「カムカムエヴリバディ」（2021年）や大河ドラマ「平清盛」（2012年）の脚本を担当。大河ドラマは今作が2作目となる。

「いつかこの人のことを書くかもしれない、と思う瞬間があります。日常の中でふれた本の1ページ、映画の1シーン、たわいない会話のひとこと。どこかで出会って、でも追いかけることはしない。ただ心の中に存在し続けて、そのときを待ってくれている。ジョン万次郎さんは私にとって、まさにそんな人でした」と藤本氏。

「海、船、鯨、英語、アメリカ。万次郎さんを取り巻く言葉からは、突き抜けるような明るさ、雄大さ、ロマンと冒険が感じられます」として「その知恵と胆力がいかにして培われ、役立てられたのかをひとつひとつ紐解き、ときに思い切って飛躍させながら、物語ってゆきたいと思っています」とコメントした。

主演の山崎については「山崎賢人さんという光り輝く星を見つけることができました。ジョン万次郎を心に宿した山崎さんは、冬の夜空に燦然ときらめいて航海の指標となるオリオン座のように、大河ドラマ『ジョン万』号の冒険を導いてくださることでしょう」と紹介した。