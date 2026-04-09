NHK大河ドラマ、2年連続の“幕末を生きた主人公”に驚きの声「これはびっくり」「続くね〜」 2028年は『ジョン万』
NHKは9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）が『ジョン万』に決まったと発表した。主演は俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が務める。2027年放送予定の大河ドラマ『逆賊の幕臣』（主演・松坂桃李）に続き、幕末を生きた偉人が主人公になることが明らかになり、大河ファンからは驚きの声が上がっている。
【写真】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人
第67作となる『ジョン万』は藤本有紀氏が脚本を担当。 主人公は日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる「ジョン万次郎」こと 中濱万次郎(なかはま まんじろう)で、19世紀の日米と太平洋を舞台に命がけのサバイバルの連続と遥(はる)かなる再会のロマンを描く“漂流者”となった庶民の 一大感動巨編となる。
一方、2027年に放送が予定されている大河ドラマ『逆賊の幕臣』は、勝海舟のライバルと言われ、日本初の遣米使節となって新時代の文明を体感し、新しい国のかたちをデザインした江戸幕府の幕臣、小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の活躍を描く内容となっている。
江戸幕府が崩壊し明治維新へと至る激動の時代となった幕末を2連連続で、多角的な視点で描かれることにSNS上では「これはびっくり」「かなり珍しい…？」「差別化が楽しみ」「続くね〜」との反響が寄せられている。
・過去10年の大河ドラマタイトルと主演
2016年『真田丸』堺雅人
2017年『おんな城主直虎』柴咲コウ
2018年『西郷どん』鈴木亮平
2019年『いだてん〜東京オリムピック噺〜』中村勘九郎＆阿部サダヲ
2020年『麒麟がくる』長谷川博己
2021年『青天を衝け』吉沢亮
2022年『鎌倉殿の13人』小栗旬
2023年『どうする家康』松本潤
2024年『光る君へ』吉高由里子
2025年『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』横浜流星
・放送中の大河ドラマ
2026年『豊臣兄弟！』仲野太賀
・来年放送の大河ドラマ
2027年『逆賊の幕臣』松坂桃李
【写真】ブラックコーデ！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人
第67作となる『ジョン万』は藤本有紀氏が脚本を担当。 主人公は日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる「ジョン万次郎」こと 中濱万次郎(なかはま まんじろう)で、19世紀の日米と太平洋を舞台に命がけのサバイバルの連続と遥(はる)かなる再会のロマンを描く“漂流者”となった庶民の 一大感動巨編となる。
江戸幕府が崩壊し明治維新へと至る激動の時代となった幕末を2連連続で、多角的な視点で描かれることにSNS上では「これはびっくり」「かなり珍しい…？」「差別化が楽しみ」「続くね〜」との反響が寄せられている。
・過去10年の大河ドラマタイトルと主演
2016年『真田丸』堺雅人
2017年『おんな城主直虎』柴咲コウ
2018年『西郷どん』鈴木亮平
2019年『いだてん〜東京オリムピック噺〜』中村勘九郎＆阿部サダヲ
2020年『麒麟がくる』長谷川博己
2021年『青天を衝け』吉沢亮
2022年『鎌倉殿の13人』小栗旬
2023年『どうする家康』松本潤
2024年『光る君へ』吉高由里子
2025年『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』横浜流星
・放送中の大河ドラマ
2026年『豊臣兄弟！』仲野太賀
・来年放送の大河ドラマ
2027年『逆賊の幕臣』松坂桃李