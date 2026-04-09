米大陸先住民のサイコロとみられる考古学的遺物/Robert Madden

（CNN）伝統的な六面体のサイコロは青銅器時代から存在する。知られている最古のものは紀元前3000年近くまで遡（さかのぼ）り、メソポタミアとインダスの両文明から出土した。しかし今回、新たな研究を通じ、米大陸先住民がそれより6000年以上早い最終氷期の末期から、サイコロを使ってゲームやギャンブルに興じていた公算が大きいことが明らかになった。

当時のサイコロは、我々が今日慣れ親しんでいる多面体とは形状が異なっていた。研究で確認された最古のサイコロは「バイナリーロット（二進法のサイコロ）」と呼ばれている。米国のワイオミング州、コロラド州、ニューメキシコ州にあるフォルサム文化の遺跡で発見されたこれらの遺物は、およそ1万2200年前から1万2800年前のものと推定される。木や骨で作られた平らな二面のサイコロで、現代のコイントスのように投げることができた。この研究結果は、2日付の学術誌「アメリカン・アンティクイティー」に掲載された論文で報告されている。

論文の筆頭著者でコロラド州立大学フォートコリンズ校の考古学博士課程に在籍するロバート・J・マッデン氏は、証拠は目の前にありながらこれまで見過ごされてきたとの認識を示した。

マッデン氏は、歴史時代に入ってからは当該のテーマに関する豊富な記録が残されていると指摘。しかし、それ以前の時代についてはほとんど知見がなく、今回の論文はまさにその点を明らかにしたものだと付け加えた。

研究者らによると、今回は古いサイコロを解読するための新たな基準を確立。ゲームが時代とともにどのように進化してきたかをさらに深く探求することを目指したという。

先史時代のサイコロの解読

サイコロが伝統的な立方体の形をしていなかったため、考古学者たちは発掘当初、しばしばそれらを「ゲーム用の駒」と呼んでいたとマッデン氏は振り返る。これらの非常に古い円盤状の物体は1万2000年前の後期更新世の地層から出土したが、それが何なのかは分かっていなかった。「もしこれらがサイコロだとしたら、非常に重要な発見だと思った」（マッデン氏）

マッデン氏は、民族学者スチュワート・キュリンによる1907年の分析結果を活用した。キュリンはその中で歴史的な米大陸先住民のサイコロ293組を特定している。分析結果を基に、マッデン氏は未確認の物体を評価するための4段階のテストを作成。物体の形状や各面の刻印といった特徴に従って、それらがバイナリーロットかどうかを判定した。

テストの結果、これまで知られていなかった米大陸先住民のサイコロ600組以上を特定した。それらは米西部にある45カ所の先史時代の遺跡から出土したもので、年代は更新世後期から欧州人と接触した時代の後までとなっている。

「ゲーム考古学は主流の考古学において軽視、あるいは見過ごされてきた領域だ。この論文は、伝統的なゲームの慣習に関する知識を身に着け、考古学的記録の中に類似物を探していけば何が解明できるかを示している」。古代のゲームを専門とするオランダのライデン大学の考古学者、ウォルター・クリスト氏はそう述べている。クリスト氏は今回の研究には関わっていない。「これは米大陸におけるゲーム研究だけでなく、世界中の先史考古学にとっても極めて重要な研究だと思う」

クリスト氏によれば、人々は多面体サイコロを作り出すずっと以前から貝や動物の骨、加工した枝などを二進法のサイコロとして使っていた公算が極めて大きい。つまり考古学的に確認できる以前の時代になると、サイコロが実際にいつから使われ始めたのかを正確に突き止めることはできないという。

マッデン氏のテストは米大陸先住民のサイコロを識別するためのものだが、本人によるとこのテストは旧世界の多くのサイコロにも有効だ。世界各地にはまだサイコロとして分類されていないゲーム用具の例が他にも存在する可能性があると、マッデン氏は指摘する。

歴史を通じて、サイコロは重要な意思決定や占いなど、さまざまな用途に使われてきた。しかし米大陸先住民のサイコロは、ほぼギャンブルや偶然を扱うゲームにのみ使われていたとマッデン氏は述べている。

これに対しカリフォルニア大学デービス校の人類学教授、イェルマー・エルケンス氏は、当該の遺物の考古学的文脈を考慮しなければ、それらをサイコロとは断定できないと主張する。

「確かにこれらはサイコロである可能性があるものの、必ずしもそうだったとは断言できない。この研究には論理的な欠陥があり、実際にはサイコロとして使われていないものがサイコロとして分類されてしまう恐れがあると思う。つまり、長方形で手に収まるからといって、それが携帯電話だとは限らないということだ」と、エルケンス氏は電子メールで述べた。同氏は今回の研究には関わっていない。

マッデン氏は、これまでの文献や分析に基づくと、同様の遺物が過去2000年間サイコロとして使われてきたという強い証拠があると主張。米大陸先住民のバイナリーロットも1万2000年前の発明以来、サイコロとして使われてきた可能性が高いと述べた。