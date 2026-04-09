お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久と妻でモデルの近藤千尋が、次女の小学校入学式での夫婦ショットを公開した。

近藤が９日にインスタグラムで「次女が小学生になるタイミングでお勉強机を買いました でも絶対２人ともダイニングテーブルで宿題するんだろうな。。笑笑」と机が並んだ子ども部屋を披露し、「無事に入学式もおわり 娘の成長にうるっとしながら 親にしてくれてありがとうと毎回思う」と報告。

「憧れの小学校に向かう途中 何度も四葉のクローバーを探したり笑笑 小さい身体にはまだランドセル大きいけどたくさんのことを学んでほしいな 最近は自転車が趣味の姉妹 怪我（けが）だけはしませんように」と願いをつづった。

夫婦でともに紺を基調した落ち着いたコーデを披露。フォロワーは「スーツ姿の千尋さん美し過ぎるし、ひーぼぉ君も可愛いですね」「どこにいても絵になるわぁ さすがモデルさん！」とほれぼれ。子どもたちの机についても「お勉強机はどちらのものですか？」「可愛いです」「真っ白、素敵…！」と絶賛されていた。

近藤は、太田と２０１５年９月に結婚。１７年５月に第１子長女、１９年１０月に第２子の次女が誕生。２４年８月には第３子となる三女を出産した。