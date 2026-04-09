宅配設備の有無は住民にどれほどのストレスをかけるのかー。不動産×物流領域での展開する株式会社Ｅｖｅｒｙ Ｗｉｌｌ（東京都新宿区）はこのほど、集合住宅（賃貸物件、マンション）の空室に関する調査を行い、調査結果を発表した（首都圏・近畿・九州エリアなどのＳＮＳN利用者対象、有効回答数１００〜１５０件）。

「宅配ボックスがない、もしくは宅配ボックス数が少なくすぐ埋まり再配達が発生する場合、あなたはどの程度ストレスを感じますか？」の問いには「強いストレスを感じる」が３２．７％、「ストレスを感じる」が５６．４％で９割近くがストレスになると回答した。

さらに「宅配ボックスが『ない』『常にいっぱいで使えない』状態が続く場合、あなたならどうしますか？」には「退去（引っ越し）する」が５％、「退去（引っ越し）を検討する」が２１．８％にも及び、約２７％が問題視していることが分かった。

宅配ボックスがない場合は、「置き配」という手段があるが「置き配を利用する上で、不安や抵抗を感じますか？（複数回答可）」には「盗難が心配」（８３．２％）、「雨の水漏れや汚損が気になる」（５２．５％）、「留守時間／生活リズムが周囲にバレる」（３４．７％）、「届いた荷物が周囲の人に見られる」（２９．７％）が上位を占めた。