ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫の会社の新入社員に「お茶お願いします」と言われたけど…いつの間… 夫の会社の新入社員に「お茶お願いします」と言われたけど…いつの間にか妻気取り？ まさかの展開へ 夫の会社の新入社員に「お茶お願いします」と言われたけど…いつの間にか妻気取り？ まさかの展開へ 2026年4月9日 13時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 仕事熱心な新入社員かと思いきや、妻にだけ敵意むき出しってどういうことでしょう…。詩織さんが違和感を覚えるのも当然ですよね。夫・隼人さんは全然気にしていない様子なのが、また余計にモヤっとします。明里さんの行動がこれからどんどん大胆になっていく予感しかしないのですが…どうなるのでしょうか？>>【まんが】新入社員が妻気取り!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】新入社員が妻気取り!? 「助かるわぁ、あなたがやってくれるでしょ？」義母が嫁に家事を丸投げ！否定しない夫も義父にもモヤモヤが止まらない 「結婚式には行かない」娘の大切な旅立ちの日に父が突然告げた衝撃の一言…その真意とは？