"セクシー番長"グラビアアイドル小田飛鳥（36）が9日、インスタグラムを更新。事務所の退所を報告した。

小田は「この度、11年間お世話になりました『GOLD STAR』を退所しました」と発表した。

続けて「24歳から36歳になる今まで、タレントとしても1人の女性としても変化の多い時期を共に歩んで参りました。自分では経験できない事をたくさん経験させて頂き感謝しております」と感謝を伝えた。

続けて「尚、先日の報道とこの件は関係ありません。ライフステージが変わると共に自分なりに考え、半年前から決めていたことです」と宣言し「今後も皆様と共に作り上げた『セクシー番長』として活動して行きます。より一層のご支援賜れますようお願い申し上げます。2026.4.9 小田飛鳥」と自身の名で投稿を結んだ。

小田は4日、自身のインスタグラムを更新し「既に記事などでご存知の方もいらっしゃると思うのですが、私は2012年に脚本家で演出家の小金丸大和さんと結婚し、2023年には長男を出産しました。出産後も周りの理解と協力のお陰でお仕事を続けることが出来ました」と結婚と出産を公表した。