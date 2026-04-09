三重県の新名神高速で6人が死亡した事故で、検察は9日、大型トラック運転手の女を過失運転致死の罪で起訴しました。

【写真を見る】【速報】新名神の6人死亡事故 トラック運転手の54歳女を過失運転致死罪で起訴 スマホ画面に脇見･時速82キロで走行 三重･亀山市

この事故は3月20日未明、三重県亀山市にある新名神高速下り線 野登トンネルで大型トラックが、一家5人で関西方面へ観光に向かっていた静岡県袋井市の松本幸司さん（45）の車に追突。

松本さんの車はさらに、関西方面へ帰省途中だった髙峰啓三さん（56）の車に衝突し、2台の乗用車に乗っていた6人が死亡したものです。

当時 工事の影響で最高時速50キロの速度規制

検察は9日、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の水谷水都代被告（54）を過失運転致死の罪で起訴しました。

当時、現場付近は工事の影響で最高時速を50キロとする速度規制が行われ、トンネル内では渋滞が発生していました。

松本さんの車を約9.4メートル前に見つけるも…

警察の取り調べに対し、水谷被告は「前をよく見ていなかった」「スマートフォンを見ていた」という供述をしていましたが、起訴状によりますと水谷被告は当時、携帯電話の画面に脇見をし時速約82キロで走行。

渋滞で停まっていた松本さんの車を約9.4メートル前に見つけ、急ブレーキをかけたものの間に合わず、衝突したということです。

【現場の画像】事故当時の様子 焼け焦げた乗用車やトラック… 新名神で6人死亡 三重