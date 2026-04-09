ウイングアーク１ｓｔ<4432.T>が続伸している。正午ごろに発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高３４３億円（前期比１０．８％増）、営業利益１０６億円（同１７．９％増）、純利益７４億２０００万円（同１４．２％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比４円増の１０８円としたことが好感されている。



４月に「ｉｎｖｏｉｃｅＡｇｅｎｔ」を「ＳＶＦ」ブランドに統合する効果もあり、帳票の設計・出力から保管・流通までを担う帳票・文書管理ソリューション（ＢＤＳ）事業の伸長を見込むほか、生成ＡＩの利用拡大でデータから価値を生み出すデータエンパワーメントソリューション（ＤＥ）事業も成長する見通し。



なお、２６年２月期決算は、売上高３０９億４５００万円（前の期比７．８％増）、営業利益８９億８９００万円（同９．４％増）、純利益６５億円（同９．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS