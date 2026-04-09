「パーキングエリア＆道の駅 お得を探すドライブ旅」
今話題のPAと道の駅の最新・お得情報をドライブしながら探す旅。

＜出演者＞
渡辺裕太
松本伊代
奥田修二（ガクテンソク）

＜ご紹介した施設＞
■Pasar三芳（三芳パーキングエリア（上り））
【芋や富かわ】
・芋けんぴ　650円
【にぎり玉】
・塩だれ深谷ねぎ　270円
・とろろ昆布　230円
・川越いも鶏めし　230円
 【POMPADOUR】
・三芳酒種あんぱん あんバター　291円
【旬撰倶楽部】
・ねぎドレッシング　790円
・しゃくし菜のしぐれ　760円

■サイボク
【サイボク キッチン】
・スペアリブ　580円
・もつ煮　600円
・肉まん　450円
【サイボク ミートショップ】
・ハンバーグソース デミグラス　540円
・ポークウインナー（185g）　647円
・ゴールデンポーク タンシチュー　1,059円　※本店限定販売

■道の駅 おかべ
【レストランNOLA】
・ブロッコリーピザ　2,550円
【道の駅】
・青天漬（200g）　420円
・べったらキムチ（200g）　373円

※値段などの情報は全て放送時のものです

「人気チェーン店の売れ筋商品大調査」
人気店2店舗を巡って、今の買い物の売れ筋アイテムを大調査！
今回の舞台は「MEGAドン・キホーテ」と「サミットストア」。

＜出演者＞
大沢あかね
山口もえ
おいでやす小田　

＜紹介した施設＞
●MEGAドン・キホーテ大森山王店
生活雑貨を始め様々な商品を取り揃える、都内最大級の売り場面積を誇る大型店舗。
・偏愛めし売り上げランキング
１位    はみだしすぎィな鶏つくねおにぎり
２位    はみだしすぎィなチキン南蛮おにぎり
３位    あんだく溺れ天津飯
４位    アメリカンドッグのココだけ
５位    ころもが主役のチキンカツ弁当

・グロッサリー売り上げランキング
１位    韓国味付け海苔　12パック
２位    ライトツナフレーク缶（かつお）　10缶
３位    秒でどこでもTKG!? 卵かけ風ご飯のたれ　18g×8個
４位    ライトツナフレーク ノンオイルかつお　10缶
５位    韓国味付け海苔　30パック

●サミットストア王子店
サミットストア都内最大級の売り場面積を誇る店舗。
・簡便半調理品売り上げランキング
１位    アンガス黒牛ばらプルコギ焼用(味付)
２位    レンジで簡単！蒸し豚肉野菜セット(おろしぽん酢)
３位    レンジ調理！豚ロースガーリックステーキ（味付）
４位    レンジ調理！味付銀さけ(西京)
５位    レンジ調理！魚介と野菜のレンジ蒸し(うま塩味)

・お総菜・お弁当売り上げランキング
１位    本鮪赤身や金目鯛が入ったにぎり寿司
２位    店内焼上げ甘口銀さけ弁当
３位    たまり醤油仕込みの若鶏ももから揚
４位    だしの旨み溢れるロースかつ重
５位    店内焼上げ穴子重(あさり・店内手作りだし巻玉子入)

・ベーカリー売り上げランキング
１位    手作りりんごパイ 1/4
２位    アップルカスター
３位    ホクホクじゃがいものコロッケコッペ
４位    あん塩パン
５位    スパイシーカレーパン

※全て放送時の情報です

「国民意識調査ビンゴ」
あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！
ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！
今回のテーマは…
「20代〜70代男女に聞いた！お弁当に入っていたら嬉しいおかずといえば」

１位：玉子焼き
２位：から揚げ
３位：ハンバーグ
４位：ウインナー
５位：焼き鮭
６位：エビフライ
７位：トンカツ
８位：ミートボール
９位：コロッケ

＜視聴者プレゼント＞
和ナチュラルテイスト「ねぎドレッシング（190ml）」