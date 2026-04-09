「パーキングエリア＆道の駅 お得を探すドライブ旅」

今話題のPAと道の駅の最新・お得情報をドライブしながら探す旅。



＜出演者＞

渡辺裕太

松本伊代

奥田修二（ガクテンソク）



＜ご紹介した施設＞

■Pasar三芳（三芳パーキングエリア（上り））

【芋や富かわ】

・芋けんぴ 650円

【にぎり玉】

・塩だれ深谷ねぎ 270円

・とろろ昆布 230円

・川越いも鶏めし 230円

【POMPADOUR】

・三芳酒種あんぱん あんバター 291円

【旬撰倶楽部】

・ねぎドレッシング 790円

・しゃくし菜のしぐれ 760円





■サイボク【サイボク キッチン】・スペアリブ 580円・もつ煮 600円・肉まん 450円【サイボク ミートショップ】・ハンバーグソース デミグラス 540円・ポークウインナー（185g） 647円・ゴールデンポーク タンシチュー 1,059円 ※本店限定販売■道の駅 おかべ【レストランNOLA】・ブロッコリーピザ 2,550円【道の駅】・青天漬（200g） 420円・べったらキムチ（200g） 373円※値段などの情報は全て放送時のものです「人気チェーン店の売れ筋商品大調査」人気店2店舗を巡って、今の買い物の売れ筋アイテムを大調査！今回の舞台は「MEGAドン・キホーテ」と「サミットストア」。＜出演者＞大沢あかね山口もえおいでやす小田＜紹介した施設＞●MEGAドン・キホーテ大森山王店生活雑貨を始め様々な商品を取り揃える、都内最大級の売り場面積を誇る大型店舗。・偏愛めし売り上げランキング１位 はみだしすぎィな鶏つくねおにぎり２位 はみだしすぎィなチキン南蛮おにぎり３位 あんだく溺れ天津飯４位 アメリカンドッグのココだけ５位 ころもが主役のチキンカツ弁当・グロッサリー売り上げランキング１位 韓国味付け海苔 12パック２位 ライトツナフレーク缶（かつお） 10缶３位 秒でどこでもTKG!? 卵かけ風ご飯のたれ 18g×8個４位 ライトツナフレーク ノンオイルかつお 10缶５位 韓国味付け海苔 30パック●サミットストア王子店サミットストア都内最大級の売り場面積を誇る店舗。・簡便半調理品売り上げランキング１位 アンガス黒牛ばらプルコギ焼用(味付)２位 レンジで簡単！蒸し豚肉野菜セット(おろしぽん酢)３位 レンジ調理！豚ロースガーリックステーキ（味付）４位 レンジ調理！味付銀さけ(西京)５位 レンジ調理！魚介と野菜のレンジ蒸し(うま塩味)・お総菜・お弁当売り上げランキング１位 本鮪赤身や金目鯛が入ったにぎり寿司２位 店内焼上げ甘口銀さけ弁当３位 たまり醤油仕込みの若鶏ももから揚４位 だしの旨み溢れるロースかつ重５位 店内焼上げ穴子重(あさり・店内手作りだし巻玉子入)・ベーカリー売り上げランキング１位 手作りりんごパイ 1/4２位 アップルカスター３位 ホクホクじゃがいものコロッケコッペ４位 あん塩パン５位 スパイシーカレーパン※全て放送時の情報です「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ9を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…「20代〜70代男女に聞いた！お弁当に入っていたら嬉しいおかずといえば」１位：玉子焼き２位：から揚げ３位：ハンバーグ４位：ウインナー５位：焼き鮭６位：エビフライ７位：トンカツ８位：ミートボール９位：コロッケ＜視聴者プレゼント＞和ナチュラルテイスト「ねぎドレッシング（190ml）」